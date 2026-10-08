會有人在暗戀你嗎？進咖啡廳選1個最喜歡座位　測你是否會被告白

你會成為被告白的那個人嗎？有時候，一個不經意的選擇，可能就是情感轉折的關鍵時刻。



現在，想像自己走進一家溫馨的咖啡廳，挑選一個最喜歡的位置坐下來。以下哪個座位會是你的首選呢？

咖啡廳選最喜歡座位，測你是否會被告白（01製圖；《不是你的戀愛》劇照）

進咖啡廳選1個最喜歡座位（點擊放大瀏覽）▼▼▼

走進一家咖啡廳，以下哪個座位會是你的首選？（科技紫微網授權使用）

答案解析：

+ 4

A、靠窗的角落座位（美麗陽光，窗外春天景色）

被告白指數：★★★★☆



你應該比較單獨，喜歡享受靜謐時光的人，也很會享受自己的世界。這樣的你，對於身邊的人來說其實深藏驚喜！最有機會向你告白的，是那些久久深藏情愫的舊識，可能是想認識你很久，但一直沒勇氣接近你的人。給他們一個機會吧！

B、吧檯座位（可以跟咖啡師交流，身邊也有些客人）

被告白指數：★★★★★



你的個性開朗，善於交流，總能讓身邊氛圍活起來。在人群中，你總能注入活力。最有機會向你告白的，是那些總是和你說笑話，單身又有些微妙情愫的朋友！他們一直在追蹤你的動態，但不敢直接表達。可能會有出其不意的告白哦！

C、沙發座位（舒適慵懶，適合跟朋友閒聊）

被告白指數：★★★☆☆



你是個適應力強、好相處、很會聊天的人！因此，對你感興趣的人，很可能就在你的朋友圈裡。他可能是那個經常找你聊天、分享心事的人，你或許一直把他當朋友，但他卻悄悄對你動了心。不妨細心觀察這位朋友的舉動，也許他早就想告白了，只是等待一個契機。

D、門口座位（以開放的角度，適合迎來突如其來的相遇）

被告白指數：★★★☆☆



門口代表機遇和收放，你很容易與陌生人產生連結。最有可能向你告白的，是那些剛認識不久的新朋友、同事，甚至是某次偶遇的有緣人！也許在不經意的交談中，他就已經對你產生好感，並期待進一步發展。你或許還沒發現，但他已經悄悄將你列為目標對象！

同場加映：你命定的另一半會是誰？選1個嚮往婚禮類型看你更適合哪種伴侶（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 14

延伸閱讀：

【姻緣紅線】你的正緣幾歲會出現？

【盧恩符文】窺探他對你的真心情意

【本文獲「科技紫微網」授權轉載。】