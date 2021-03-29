【唐綺陽每週星座運程】雙魚有機遇見筍盤新對象　金牛不要衝衝衝

撰文： 唐綺陽占星幫 最後更新日期： 2021-03-29 11:05

日金皆在白羊，眾人對自我有所反省，更加注重外貌，為呈現更好的自我而努力。水星雙魚最後衝刺，對神祕學感興趣，體會內心的狀態，週二水、海合相，開啟直覺的能力，能夠查覺事件背後的真相。週五水、冥六分，在生涯發展上，有敏銳的直覺，進一步思索更聰明的模式。

重要星象：日金皆在白羊，水星雙魚最後衝刺，水冥六分

工作注意：白羊、金牛、獅子、天蠍

白羊：多一點耐心，感受年輕人的想法

金牛：稍微停下腳步，整理一下會更好

獅子：爭取表現機會，能讓人感到驚艷

天蠍：別太專注細節，偶爾遠觀會有所幫助

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桃花注意：雙子、人馬、山羊、雙魚

雙子：好奇心容易被挑動，要謹慎選擇

人馬：多體貼對方的需求，讓感情更緊密

山羊：當心情緒風暴，讓對方不知所措

雙魚：有機會遇見優秀的新對象

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財運注意：處女、水瓶

處女：就事論事，憂心資源不足

水瓶：相信自己的判斷，避免被人唬弄

健康注意：巨蟹、天秤

巨蟹：注意心血管狀況，多對自己好一點

天秤：忙碌的同時，別忘了照顧自己

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