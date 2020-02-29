【12星座職場】山羊夠謹慎、金牛有毅力　能做大事的還有一星座…

在我們遇到一些著急的事情的時候，可能會有點小慌張，不能夠冷靜地思考問題，甚至把局勢搞砸，那麼在十二星座中哪些人是遇事理性大於感性，能成就大事的呢？

▼▼先看看因為遇上困難時能理性面對，因此能成就大事的3個星座，下文有更詳盡解說▼▼

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山羊座 12.22 - 01.19

決定了的事不動搖，保持理智地前進

山羊座的朋友總給人十分嚴謹甚至刻板的印象，通常情況下，他們處理事情也傾向保守謹慎，這其實就是他們一向引以為傲的客觀理性在發揮作用。尤其是遇到已經下定決心要做的事，他們就決不允許自己在過程中受到外界的干擾。

山羊座的理智會一直告誡自己，不管遇到什麼困境，都不能讓衝動的情緒佔據上風，否則很可能迷失一直以來堅持的方向。對於山羊座來講，定下來的計劃就像必須要擊中的靶子，外界的風再怎麼吹，也不能阻止他們像弓箭一樣全力向目標飛去。

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金牛座 04.20 - 05.20

一心想做一番事業，不輕易放棄

金牛座一心想成就一番大事業，他們此刻也一直在努力地提升自己實力，希望能更好地發展事業，他們知道前方有許多的困難和刻苦需要面對，也明白有很多考驗等待自己，但是他們一直在提醒自己，遇到困境保持理智，不要亂了陣腳，不要意氣用事，即使前方艱險，也不能臨陣退縮。

正是金牛座的冷靜務實、堅持不懈，令他們得到回報，金牛座的事業總能柳暗花明，甚至達到了比金牛座預想期還要高的高度，讓同行都不敢再小看。

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水瓶座 01.20 - 02.18

理性解決問題，勇往直前，堅持不懈

水瓶座總能夠理性解決問題，他們也終將能成就大事。問題來臨，水瓶座毫不畏懼，也從沒有想過要放棄，他們會冷靜地思考，理性地綜合分析，直到把難題破解，讓工作進展順利。因此，水瓶座終將能達到想要的高度。

正因為水瓶座的堅持不懈，所以好運會幫助水瓶座。水瓶座將會柳暗花明，他們會遇到一個契機，讓目前糾結的事情從壞的變成好的，讓工作的進展大大加速，成就大事。領導會看重水瓶座，而客戶也非常滿意得到的成果。未來的日子裡，水瓶座需要持續保持冷靜，並且主動與他人溝通交流，才能讓工作進展得更加順利，也才能讓生活往更好的方向上走。

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