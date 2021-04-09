66歲韓馬利曾患腦炎險死　丈夫不離不棄終悔悟：自己是好差的老婆

撰文： 劉思婷 最後更新日期： 2021-04-09 22:00

66歲資深演員韓馬利（Mary姐）早前作客馬浚偉訪談節目《緣來自咖啡2》暢談人生，當年突如其來的一場大病讓她人生發生劇變，同時亦因腦膜炎讓她重新審視人生以及婚姻，與丈夫杜燕歌更為相知相惜。

66歲韓馬利早前作客《緣來自咖啡2》節目分享患病驚險過程。（小馬工作室@出色堂）

66歲韓馬利經歷3段婚姻 曾因第三者一度輕生？

66歲韓馬利曾經歷兩段失敗婚姻，有指與第一任丈夫陳波比於1975年結婚，婚姻僅維持兩年便以離婚收場，韓馬利透露因當時太年輕加上誤會而分手。後來韓馬利又與無綫電視高層馮吉隆墜入愛河，於1981年步入婚姻殿堂，可惜好景不長，據悉她發現對方有第三者而心灰意冷，最終難逃離婚命運，韓馬利坦言當時自己一度自殺，陷入人生谷底。

直至韓馬利認識了同為演員且比自己小3歲的的丈夫杜燕歌，兩人因信仰結識又談得投契，最後認定對方就是長相廝守的伴侶，1989年二人攜手走入婚姻，至今相愛相守逾30年。

66歲韓馬利曾有過兩段失敗婚姻。（VCG）

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天生「工作狂」韓馬利 忽略家庭親手破壞幸福？

個性獨立的韓馬利自認是一名工作狂，過去將生活重心都放在事業上，卻忽略了家庭。她坦言以前忙碌到與丈夫杜燕歌連好好聊天的時間也沒有，關係一度差到像「同屋主」。而韓馬利過於直爽的個性讓夫妻之間摩擦不斷，愛駁嘴的她常常不耐煩地打斷丈夫說話，久而久之杜燕歌更為寡言，二人漸行漸遠。

患腦膜炎險死卻意外挽救「垂死婚姻」

2019年韓馬利突然患上腦膜炎在醫院昏迷了足足一周，當時情況危急，幾乎「一隻腳踏入鬼門關」，如今回憶起那段與生死搏鬥的日子，韓馬利仍心有餘悸，她憶述：「我的病情相當危急，嚴重到神志不清，就連抽骨髓化驗這麼痛我也沒有知覺！」在一旁的丈夫杜燕歌則心急如焚，甚至忍不住向朋友哭訴，情願韓馬利即刻起身駁嘴，也不願看到她這樣的病容。

韓馬利與杜燕歌於1989年結婚。（韓馬利@FB）

「患難見真情」韓馬利與老公夫妻關係更勝從前？

當時身體虛弱的韓馬利尤為脆弱，醫生叮囑她不能再病，否則可能丟了性命。照顧韓馬利的重任落在了丈夫杜燕歌身上，他不離不棄一直陪伴左右，每日三餐服侍周到，從貴價補品到養身燉湯，連韓馬利也忍不住感歎道：「我從來沒想過原來他是這麼細心、周到的男人，這麼愛錫我。」

丈夫杜燕歌無微不至的照顧讓韓馬利深受感動，她分享丈夫曾向天禱告寧願自己患病，也正是因為大病一場，她才驚覺二人愛情原來一直存有嫌隙。

自覺虧欠丈夫30年 韓馬利：我是不合格的太太

康復期間韓馬利終於能與老公杜燕歌好好談心，溝通中丈夫傾訴心中不滿，過去杜燕歌曾發高燒入院三日，韓馬利不以為意也沒有好好照顧他，只探病了一次便匆匆離開趕去開工。杜燕歌告訴韓馬利：

我就像一本書，擺在你床頭30年了，我很想你能細閱它，去了解我、認識我，很可惜這本書你從來沒有打開過。 杜燕歌

韓馬利與杜燕歌感情曾經一度變淡，婚姻出現危機。（《緣來自咖啡2》截圖）

聽到這番話，韓馬利直言感到很難過。回想往昔，韓馬利才驚覺原來自己一直忽略了另一半的感受，從沒有好好聽他說話，照顧過他。如今自己患病，與病魔的搏鬥中韓馬利體會到丈夫的情深與用心，她心感愧疚，對丈夫表達歉意後，決心做一個「溫柔太太」，重新分配時間，平衡工作與家庭生活，希望能夠補償另一半。放下執著，同時放慢腳步。韓馬利坦言，大病過後明白夫妻之間互相溝通，愛惜對方是如此難能可貴。如今二人關係更勝從前，敞開心扉後夫妻感情更加甜蜜融洽。

愛情是一生一世的廝守，患難中不離不棄，風雨同路才盡現真情。

一隻腳跨進鬼門關，最大感受不是對死亡的恐懼，而是發現自己是一個好差的老婆，幸好老公對我很好、很好，好到不知道應該怎樣感謝他，他讓我看到自己早已擁有幸福，接下來的日子，我們要一齊幸福地走下去。 韓馬利

韓馬利與老公杜燕歌如今更加恩愛甜蜜。（韓馬利@FB）

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