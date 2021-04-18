12星座性慾排行榜｜金牛外表老實卻熱情如火　誰性愛持久力最強？

撰文： 陳思霖 最後更新日期： 2021-04-18 22:00

12星座性愛｜每個人的性慾高低不一，有的人對性事興致索然，但有的人輕易就慾火焚身，性慾旺盛，從外表很難分辨對方在性事方面的需求和喜好，不妨從12星座瞭解對方對方在性事上的喜好及性慾高低！

即使來到現今時代，仍然有很多女生羞於把性説出口，覺得把性事高談闊論是很羞恥的事情，甚至有些女生即使「性致勃勃」，也不會主動向另一半開口索要，而對方有需求的時候，即使沒有性趣也不敢拒絕，在性事上非常被動。

12星座｜情人之間也會有情慾高低不一的問題，了解對方的請與需求互相磨合，可令性生活更協調。（《非分熟女》劇照）

情人之間如果性生活不協調的確會影響關係，甚至因為性生活不合而分手的情侶比比皆是，但是每個人的情慾需求都不一樣，要互相協調更需要坦誠溝通更為重要，免因性事傷了感情，不妨從12星座了解一下對方的性慾高低，再互相磨合。

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