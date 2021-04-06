撰文： 陳思霖 最後更新日期： 2021-04-06 20:00

名牌小白鞋｜運動風穿搭近年大行其道，運動鞋亦成了很多女生追捧的「潮物」，而在眾多的運動鞋款式中，最歷久不衰的非「小白鞋」莫屬。只要有一雙白鞋，不管什麼風格的衣著都能夠配襯得時尚好看，而名牌出品的小白鞋更是吸引力更高，以下就為大家帶來今年絕不可錯過的10款名牌小白鞋！

每個女生家中都會有一雙「看門口」的小白鞋，用來襯衫一定不會出錯！（choisaaaa@IG）

相信每個女生的鞋櫃裏都有一雙「看門口」的小白鞋，使用率比起其他鞋款更高，百搭程度讓人難以割捨。市面上有許多服裝品牌都推出了小白鞋，琳瑯滿目的款式真的會讓人眼花繚亂，如果有預算的女生，不妨嘗試入手名牌小白鞋。在名牌之中，例如是PRADA、GUCCI、CELINE等都有推出獨特的款式設計，有些更有女生一定喜歡的「增高」效果，加上LOGO設計辨識度高，吸引力絕不輸給一個名牌手袋！

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