2021年髮型│楊丞琳示範韓國大熱流蘇剪顯瘦面　10款人氣短髮推薦

撰文： 陳思霖 最後更新日期： 2021-04-02 13:00

【2021年髮型｜短髮】夏天將至，不少女生都寧願剪掉一把長髮，以清爽的短髮迎接夏日。現今的女生更多追求有個性，而乾淨利落的短髮則更獨特有型，2021年，短髮熱潮依然流行，出現更多變化和造型，一起看看2021年10大流行短髮造型吧！

烏黑長直髮不再是女生的主流髮型，愈來愈多女生喜歡短髮，過去很多女生都害怕駕馭不了短髮而不敢嘗試，其實短髮更能修飾臉型，而且五官也會瞬間變得立體，不少女生換了短髮後，連氣場都變得不同，更有個性和氣質。近年不少女星換上短髮後更加美麗動人，例如陳自瑤、蔡思貝、黃翠如、劉佩玥、楊丞琳等等，短髮的她們反而更有魅力，讓人眼前一亮。

不少女星從長髮變短髮後更有特色，例如陳自瑤，短直髮的她更有女人味。（chenchiyiu@IG）

▼▼▼【按圖看一眾女星的短髮造型示範 百變短髮各有千秋】▼▼▼

韓國大熱「流蘇剪」 楊丞琳也愛

香港近年才流行短髮，其實早已風靡韓國，甚至衍生出不少專門剪短髮的髮型屋和髮型師，吸引韓國女生慕名而去。最近韓國更流行一款新穎的短髮造型稱為「流蘇剪」，深受女生追捧。「流蘇剪」著重於髮尾的層次，讓原本規律又毫無變化的髮尾變得更加輕薄有層次，可以減輕髮尾的厚重感，從而增強下顎的線條，顯得輪廓分明，更有瘦臉的效果，就連台灣女星楊丞琳也從One Length的筆直短髮換成了「流蘇剪」，更加突顯個人魅力。短髮造型百變，不局限於直髮和內彎，想要剪短髮的女生不妨參考以下10個2021年的大勢短髮造型。

楊丞琳近來也把之前筆直的One Length短髮換成了韓國流行的「流蘇剪」，完全陷入了短髮的狂熱中。（rainie77@IG）

▼▼▼【2021年10款大熱短髮造型圖鑒 Lisa、楊丞琳掀熱潮】▼▼▼

+ 15 + 15 + 15

▼▼▼【2021年最新5大染髮潮流 BLACKPINK Jennie、Lisa也追捧？】▼▼▼（延伸閱讀）

+ 12 + 12 + 12

▼▼▼【同場加映：台灣凍齡女神蔡依林減齡丸子頭示範 少女髮型完全不像40歲？】▼▼▼（延伸閲讀）