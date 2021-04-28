性愛教室｜增性興奮4個技巧毋須太賣力　有一種擺動可雙重快感？

撰文： 周咏詩 最後更新日期： 2021-04-28 21:00

做愛前戲、交合、高潮、完事，若每次總是「例牌步驟」，久而久之性趣會變淡，性愛陷入悶局，縱然維持性生活，也只如「交功課」，有什麼方法可提高性趣？一項調查發現，令女性性興奮增加有4 個簡單技巧。

增加做愛性興奮有什麼方法？性事上換時間、換地點甚至換「對象」？但到頭來刺激過度或反而損害關係。不少男性受到AV影響，覺得在床上越「賣力」或更加「深入陰道」，女性就會更加興奮，事實卻不然？

在性事上過於賣力反而會有反效果。（《下輩子我再好好過》劇照）

美滿性愛需兼備新鮮感及熟悉感，增加性刺激或許較簡單，例如改變性愛姿勢、利用道具輔助等，令性事有「煥然一新」感覺。外媒《HuffPost》報道中引述性愛資訊網站「OMGYes」的調查，3000名18-93歲的女性受訪被問如何增加性興奮，根據調查結果，總結4個技巧可增加女性的性興奮。

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參考資料：HuffPost

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