撰文： 周咏詩 最後更新日期： 2021-04-15 22:00

性愛教室｜前戲興奮，陰道足夠濕潤，「插入」時卻突感疼痛？有些人或許覺得難以置信，但的確發生在Katy（化名）身上，她與丈夫結婚後有生育計劃，卻無法順利「性交」。每次性愛前戲沒問題，分泌也足夠，但丈夫臨門一腳「插入」時，她就感到疼痛，無法繼續，因此一直未能成功懷孕。

不少女性受性交時痛楚的問題困擾。（《老公那個進不來》劇照）

Katy與丈夫居於澳洲，苦無對策下透過朋友向香港成人用品店查詢有沒有工具可解決，成人用品店員Emily建議Katy使用陰道擴張器練習，整套內附有4種不同尺寸的擴張器，女性可循序漸進讓陰道適應「異物感」。Katy由無法插入到成功，最後懷孕，歷時1年半，Emily指「每對夫婦或情侶需時都不一樣，我見過有些個案數年仍未能成功。」

Emily指女性性交痛的問題並不少，試過一星期內有3個客人都是受性交痛困擾。「不少女性仍有做愛會痛或會流血這個迷思，因此即使前戲及分泌足夠，甚至經歷陰蒂高潮後，也不代表已放鬆，插入時還是不其然感緊張。」

性治療師一般會用「脫敏治療」幫助患者，只要經治療99%患者都能痊愈。(《非分熟女》劇照 )

在醫學上，性交時陰道和骨盆底肌肉不自覺地強烈收縮，導致疼痛或陰莖無法插入，這種情況稱為「陰道痙攣」。性治療師童嵩珍曾在節目《深夜保健室》中分享陰道痙攣的症狀及治療方式，性治療師一般會用「脫敏治療」幫助患者，她在節目中展示的「脫敏器」其實就是陰道擴張器，並指陰道痙攣並非「絕症」，只要經治療99%患者都能痊愈。如造愛時遇到痛到無法進入問題，建議盡快看醫生或尋求專業人士協助。

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