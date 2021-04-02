性愛教室｜造愛陰道乾澀被男友怨不愛？潤滑液點用防敏感5大貼士

撰文： 周咏詩 最後更新日期： 2021-04-02 22:00

性愛教室︱陰道乾澀令造愛變苦事？30多歲的Lily（化名）以往性事上向來沒問題，惟近日做愛時陰道變乾澀，皮膚與陰道不如以往水潤，男友質疑她「不夠愛、不夠興奮」，兩人多番為此爭吵。苦無對策下，她只好購買潤滑液使用，以作緩衝之計。

「其實好鍾意佢，但無奈分泌不足。」成人用品店員Emily表示，工作4年期間，遇過不少女性如Lily 受陰道乾澀困擾，問：「有無用搽完對方唔會發現嘅潤滑液？」

使用潤滑液的需要，不少人仍停留於更年期或同志，事實卻不然。Emily說：「陰道乾有很多原因，不一定更年期才會陰道乾，工作壓力、心情、甚至飲食習慣都有影響。」

Emily在成人用品店工作近4年，見盡不少受性生活問題所困的客人。（周咏詩攝）

然而，不少男性仍覺得原因是「唔想要，唔愛自己」，為免衝突，大家未必肯坦白又或肯共同尋求解決方法。Emily之前觸觸的客人Lily 便是如此情況，她向男友提出用潤滑液，男友卻不能接受，她遂獨自前往購買，造愛之前偷偷使用，以免男友發現。

Emily說：「我覺得有性事問題最好坦誠相對，不鼓勵瞞住伴侶使用潤滑液，但在店內工作越久，更理解每個人都有難處； 但只可作緩衝之計，始終都要坦白。」

潤滑液幫助不少受陰道乾澀之苦的女性解困。（周咏詩攝）

選購潤滑液小貼士：留意易致敏成分

潤滑液如何選用？不少人覺得無從入手，Emily指最重要留意成分。不少潤滑劑也會添加甘油作保濕用途，但甘油有機會破壞陰道環境導致感染，陰道容易敏感應避免。另外，要留意陰道情況，「有些女性插入後陰道突然變乾，就可以選購質地清爽的潤滑液，有些女性從頭到尾都陰道乾，則可選擇濃稠持久的潤滑液。」她亦提醒，需慎選有些成分或會誘發念珠菌，另外，減少過敏亦可選用不含甘油成分。

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