造愛後5大扣分位有禁忌別踫？「後戲」做好延長興奮感｜性愛教室

撰文： 周咏詩 最後更新日期： 2021-05-11 22:00

【性愛教室】造愛時感覺親密，穿完衣服後感覺疏離？親熱過後為何覺感落差很大？高潮過後興奮感覺不能延續，一陣莫名的失落感湧來，這時候，花點心思做好「後戲」，或許能延續被愛的歡愉感覺，讓感情升溫。

台灣藝人雞排妹（鄭家純）言論大膽，她在YouTube開設的「深夜保健室」頻道，談論各種性愛話題。日前，她邀請夫妻檔的性治療師陳建臨及柯玫卉分享性愛後戲的常犯錯誤，男女也不妨參考，看看自己是否也曾犯上？

性治療師陳建臨及柯玫卉指後戲在性愛中是重要一環。（《深夜保健室》影片截圖）

造愛後一般人都會心情放鬆下來？往往忽視了「後戲」，有什麼常犯錯誤？例如不少人會「賽後檢討」，但卻可能一句話便令大家以後造愛都有條刺？又或其中一方意猶未盡，想再來一次，於是不斷刺激伴侶的敏感部位，但原來如此反而更惹來伴侶反感？

▼▼▼前戲重要，後戲也不可！點擊看性治療師提出性愛「後戲」的常犯錯誤▼▼▼

+ 6 + 6 + 6

▼▼▼【相關文章．按圖放大率先預覽】增性興奮4個技巧毋須太賣力，陰道有「無感區」？這種方式取代「抽插」讓女性感受到雙重刺激？點擊看（延伸閱讀文章）▼▼▼

+ 3 + 3 + 3

▼▼▼性愛姿勢也會導致性交痛？點擊看導致性交疼痛的5種常見原因（延伸閱讀文章）▼▼▼

+ 7 + 7 + 7

▼▼▼1個小動作可加強及延長高潮？G點位置如何尋找？點擊看性治療師們在提出達到高潮的5大方式（延伸閱讀文章）▼▼▼