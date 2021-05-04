性愛教室｜女人扮高潮5大原因　符合1個條件「假高潮」變真高潮？

撰文： 周咏詩 最後更新日期： 2021-05-05 17:10

高潮有真與假？造愛是彼此最坦蕩蕩時刻，然而，「赤裸」不等於「真誠」，不少女性都有「假高潮」經驗。有人覺得高潮才是性愛最完美的句號，但能否高潮受環境、心情等多個因素影響，不一定關乎伴侶表現； 然而，假高潮是否一定壞事？有研究指出，假高潮原來可帶來真高潮，但須符合這一個條件...

不少女性都有過裝高潮的經驗。（《無法成為野獸的我們》劇照）

女性裝高潮不一定為了取悅對方，也可以是為自己？美國一項研究，總結5個女生假高潮的心理動機，其中包括為免對方感到「無面」，又或者種種理由如感到疲倦，於是假裝高潮希望對方匆匆完事等。

▼▼▼假高潮是為了逃避恐懼不安？點擊看研究指出女性假高潮5大動機▼▼▼

+ 5 + 5 + 5

假高潮變真高潮關鍵在動機？

從性治療角度而言，從來都不鼓勵「假高潮」。心理學博士及性治療師曾寶瑩博士，在個人YouTube頻道直言女性偶爾裝高潮或許可增加情趣，但長期以「假高潮」逃避性事不合的問題，累積不滿情緒最終只會破壞關係。

「最常見的情況是女性吵架時脫口而出其實一直沒高潮，或是男友就會抱着『反正怎麼做，你都覺得興奮』的想法，不再花心思在床上取悅你。」

每次親熱都以「假高潮」蒙混過去，反而會與伴侶產生隔閡。（《金都》劇照）

如果是為了取悅伴侶、消除恐懼、匆匆交差或害怕自己「不正常」而裝高潮，無助解決性事不合的問題，反而會加深與伴侶間的隔閡；但若然動機是為增加性興奮及自身性感度而裝高潮，原來有機會「弄假成真」。

美國德州大學（The University of Texas）曾進行關於假高潮研究，訪問了998位曾裝高潮的女性。結果發現，如果女性在性愛期間故意扭動身體或大叫，動機是出於增加性興奮或幫助自己更投入性愛，則達到高潮的機率也會增加。

不過終歸究底，女人在床上還是重視感覺，「假高潮」還是要環境、氣氛、心情配合才能演變成「真高潮」。

▼▼▼【相關文章．按圖放大率先預覽】增性興奮4個技巧毋須太賣力，陰道有「無感區」？這種方式取代「抽插」讓女性感受到雙重刺激？點擊看（延伸閱讀文章）▼▼▼

+ 3 + 3 + 3

▼▼▼【相關文章．按圖放大率先預覽】親熱前忘記小便難達性高潮？點擊看女性沒有高潮的8大原因（延伸閱讀文章）▼▼▼