性愛冷知識｜性慾低潮吃對食物有「催情」效果？5種食物提升性趣

撰文： 周咏詩 最後更新日期： 2021-04-30 22:00

性慾有高有低，女性有時遇上性慾低潮，會想辦法逃避伴侶「熱情如火」的要求，有的則選擇勉強迎合，但未必可好好享受性歡愉。男人性致缺缺，坊間有所謂的「天然壯陽藥」如生蠔、韭菜等； 女人陷低落，又可否靠食物提升性慾呢？

提高性慾的食物是否真有效？綜合健康資訊網站《Healthline》及營養學網站《Eatthis.com》也有提到，女性性慾何謂高低、做愛幾頻密才是好，難有定義，性慾減少也可能有不同原因，但有研究提出有些食物有助提升性慾，大可不妨一試。

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解決性慾低落最重要還是「對症下藥」。（《經常請吃飯的漂亮姐姐》劇照）

女性性慾受着不同因素影響，情緒起伏、荷爾蒙、自信程度等，以上提高性慾的食物可作輔助，卻不能依賴。

性慾低落的可能原因眾多，有機會生理又或心理引起，又或反映與伴侶關係出現問題，始終要找出性慾低落的真正原因，才能「對症下藥」，尋求方法解決。

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參考資料：Healthline、Eatthis.com

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