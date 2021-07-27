12星座愛情│相愛卻不能走到最後的4個星座　性格太相似竟是原罪

愛情總是以失敗告終的星座配對。



好不容易找到Mr.Right，雙方愛得死去活來，還是以分手告終？可能是因為你們星座不合！（點擊放大閱讀）▼▼▼

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NO.1 人馬座VS水瓶座：不懂得珍惜彼此

人馬座和水瓶座在一起，愛情容易失敗的原因大多是不懂得互相珍惜。都是那種得不到的時候會念念不忘，得到了之後就失去新鮮感的性格，兩個星座的相愛其實可以說是很諷刺了，不在一起的時候日夜思念著，在一起之後卻想要分開，真的是世間安得雙全法！

建議：願你們都能早日明白「珍惜眼前人」的道理。

NO.2 金牛座VS獅子座：性格上都過於強勢

金牛座和獅子座相愛，性格方面其實真的很難共處，都是很強勢的性格類型，誰還沒有一點小脾氣？所以遇到紛爭了都不讓步，那場面勁爆的同時也是在削弱感情，雙方都火爆，碰撞之後就容易爆炸掉，這樣的兩個人在一起，可能還是折磨更多一些吧，失敗是既定的。

建議：收斂脾氣，好好說話，別用言語當做利刃傷害心愛的他。

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NO.3 雙子座VS巨蟹座：缺乏足夠的溝通交流

雙子座和巨蟹座的愛情，則大多是因為缺乏溝通而導致的分開。雖然都是不怎麼擅長表達自己內心想法的性格，但是既然決定了相愛就要試著一起走出這一步。不溝通就容易出現誤會，誤會會導致隔閡，有一天隔閡大到無法填補的時候，分開是必然結果。

建議：學著溝通，試著交流，拉近心與心之間的距離。

NO.4 人馬座VS雙魚座：彼此的感情心思不定

人馬座和雙魚座，都是愛玩的星座，所以戀愛對他們來說只是一種體驗，他們可能誰都沒有想過要和對方走到最後。心思不定的兩個人在一起，分手也是自然而然的事情，都沒有想過要白頭偕老，還惦記著外面的花花世界，那麼自然容易今天聚頭明日散，難走到最後。

建議：讓心靜，讓心定，心思翩然起舞的時候，別輕易與人交心。

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