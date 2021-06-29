鄧麗欣王子分手｜4大星座女包容小男生　盤點圈中姐弟戀星座代表

撰文： 周咏詩 最後更新日期： 2021-06-29 17:46

12星座愛情｜鄧麗欣（Stephy）與邱勝翊（王子）拍拖3年，日前共同在Instagram發布「分手文」並互相送上祝福。

鄧麗欣(Stephy)與王子日前宣布3年情終。（IG@prince_pstar）

鄧麗欣（Stephy）與邱勝翊（王子）既是姐弟戀又是異地戀，但也可看到兩人用心經營關係，今年5月王子曾秘密來港與女友見面，平日兩人亦頻頻在社交網上互動，最後未能開花結果更顯惋惜。

年齡與地域差距，的確為戀情帶來不少考驗。愛情最難克服就是不同步，當你努力向前跑，回頭之際，看到伴侶離你萬丈遠，那一瞬間，不期然感到疲憊？

▼▼▼【按圖看】娛樂圈中亦有不少失敗收場的「姐弟戀」，最難克服就是不同步?▼▼▼

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鄧麗欣（Stephy）是天秤女，愛打扮，外表看起來年輕，談吐大方，對年紀較小的男生而言尤有魅力。天秤對於愛情也有憧憬，認為真愛可克服一切，因此會無視年齡差距開始戀情。然而，天秤拍拖久了就會展現「理性」一面，對於未來有所顧慮，她們談姐弟戀通常是易「開花」難「結果」。

不過，身邊拖着「弟弟」的你也先不用失望，這個世界總有例外。以下4個星座，最愛談姐弟戀，且較有機會愛得長久又甜蜜。

▼▼▼【按圖看】娛樂圈中姐弟戀談得甜蜜長久的星座代表，真愛就是無懼年齡差距▼▼▼

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4大最適合談姐弟戀星座女

1.處女座

處女座女生予人一種「媽媽」的感覺，總是溫柔貼心，很懂得照顧另一半。正因為此，充滿母性的她們才會深深吸引年齡比自己小的男生，她們可以包容小男生偶爾任性，在伴侶身邊默默支持，等待對方成長。因此處女座是十二星座中最適合談姐弟戀、而且是開花結果機會最大的一個。

2.雙子座

對於愛玩、愛新鮮的雙子座女生而言，年紀太大的伴侶對她們而言過於死板，有着無窮活力和創新想法的年輕男生就是她們的理想伴侶。而且雙子座女生打扮風格偏向年輕，活潑的性格讓她們很容易就和年紀較小的男生打成一片。即使她們與年紀比自己小的男生一起了，也不怕彼此之間有代溝。

雙子座心態年輕，與年輕男生沒有代溝。(IG@Lironghao85)

3.獅子座

自信霸氣的獅子座總是樂於接受不同挑戰，這讓她們散發自信美，同時擁有豐富的人生閱歷。對於年紀小的男生而言，獅子座姐姐的獨立自信最為吸引，不同於其他小女生般膚淺、沒有自己的想法。而獅子座女生也願意分享自身經驗，與年紀輕的伴侶一起成長。

4.巨蟹座

巨蟹座不論男女都十分顧家，隨年紀漸長，她們渴望有自己的家庭。對於愛情，她們不會抱持不切實際的幻想，不會追求用金錢堆砌的浪漫，與她們拍拖，總會覺得很安心。而她們也享受在關係中擔當「姐姐」角色，把男方的起居生活照顧好，就是她們最大的願望。

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