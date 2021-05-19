12星座｜選擇愛情或是麵包？山羊愛情至上　巨蟹貧賤夫妻百事哀

撰文： 周咏詩 最後更新日期： 2021-05-19 23:00

12星座｜愛情與麵包這道經典選擇題，在不同人生階段中可能會給出不同答案。無憂無憂的學生時期，談「Puppy Love」真的很純粹，互有感覺便在一起，感情淡了就分開。人越大，在愛情裏不再憑感覺橫衝直撞，選伴侶要看條件，對方不一定大富大貴，至少能一起拼搏，建構兩個人的未來，有人覺得這是成熟，有人則覺得這是計較。

當然，百樣人中也有例外，有些女生永遠忠於感覺，只要碰上「有Feel」的那個，即使明知沒結果，也要享受剎那浪漫。台灣綜藝節目《11點熱吵店》近日圍繞「愛情與麵包」作討論，請來星座專家安格斯分享愛情至上及金錢至上的星座排行榜。

對於星座，我們往往已經有既定印象，例如山羊座一定是工作放第一，感情是次要，雙子座愛自由，一定視錢財如糞土。節目的愛情與麵包排行榜或許會顛覆你的印象，事實上圈中有不少好男人或好女人都打破我們對星座的既定印象，例如山羊座的周杰倫，你以為他是工作狂，現實卻是寵妻狂魔，處女座的蕭亞軒，你以為她挑剔謹慎難找男友，現實卻是戀愛總是無縫接軌，現在與小16歲的男友黃皓愛得甜蜜，不顧世俗目光。

周杰倫與昆凌結婚6年，恩愛如昔。(IG@jaychou)

當然也有些很符合星座的例子，如巨蟹座的梁朝偉，雖然與劉嘉玲膝下無兒，但也看得出他對老婆照顧有加，受訪時曾說過「我已經要照顧很多人了，媽媽、妹妹、嘉玲，不能再分身照顧其他人。嘉玲有事我已經很擔心了，如果子女再出事我怎麼辦？」

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