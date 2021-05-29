12星座｜總是愛上渣男的4大星座　獅子好勝累事　這星座錯在單純?

撰文： 周咏詩 最後更新日期： 2021-05-29 23:00

12星座｜愛情本應是美好甜蜜，遇上錯的人，卻愈投入，愈心痛。愛情路與成長路一樣，總要碰壁，只是有些女生，彷彿是人肉的「渣男」收割機，到底是天生磁場還是性格所致呢？

12星座中有哪些女生付出真心，卻總是被傷害？（《我的少女時代》劇照）

其實她們並沒有錯，只是愛得奮不顧身，事事以對方為先。假若碰巧遇上有人懂得珍惜你的好，這會是一段美好姻緣。然而，總有些人不懂珍惜還要嫌你太無趣，你的好默默地被糟蹋，但你還是死心塌地，留在原地守候，盼望對方有一天醒覺回頭。在12星座中，以下4個星座的女生，情路永遠不順，屢屢遇上「渣男」。

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