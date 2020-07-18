【殺手】李佳芯、黎耀祥、陳豪、高海寧、龔嘉欣主演的無綫劇集《殺手》題材新鮮，觀眾評價不錯，拯救了無綫近期的低迷收視。劇中「反派」黑社會大佬李成昌心狠手辣讓人嘩然，而樊奕敏則飾演他老婆，十分「打得」卻願意與他出生入死，甚至更替他擋刀，有情有義。

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真人有情有義 卻一直單身至今



現實中的樊亦敏也很有「俠女風範」，近年前武打明星劉家輝師傅中風，妻女都離棄他，更貪圖他的傷殘津貼，前助手更在騙財後失蹤。當時，沒有血緣關係的樊亦敏仗義出手相助，不單日常照顧，更代他把前助手告上法庭，成功追討財產，劉家輝才能應付晚年的生活費及醫藥費。49歲的樊亦敏除了心地善良，保養得宜，凍齡肌膚不輸年輕小花，然而，在愛情路上，她似乎一直未有收穫，至今單身。

樊亦敏曾幫助劉家輝渡過難關。（IG@amyfan3796）

唯一公開前度出家

樊亦敏1991年參選港姐，三甲不入，最後獲得「最上鏡小姐」，但亮眼外形受到注目。其實樊亦敏未參選前已被選中拍廣告，成為一代「陽光妹」。1996年約滿無綫後北上拍劇，成為初代到內地發展的藝人。清純甜美的她公開承認過的男友只有何寶生，兩人因拍攝電影《武狀元蘇燦》相識，低調相戀。兩人交往時，何寶生對佛學萌生興趣，2005年於大嶼山寶林禪寺出家，兩人始終有緣無份。

樊亦敏選港姐前曾經拍攝陽光檸檬茶廣告。（影片截圖）

樊亦敏拍劇大多都是濃妝艷抹造型，私底下的她以淡妝或素顏示人，看起來年輕不少==>

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因病自卑對戀愛卻步

現在是「美魔女」的樊亦敏坦言一直都不乏追求者，也曾碰上愛得死去活來的對象，只是戀情往往無疾而終，全因她的自卑心作祟，她受訪時曾言拍拖到了某個時候就會「主動斬纜」。患有嚴重哮喘病的她自小身體虛弱，試過吃飯中途發作要立即離開，避走到人少的地方，需長期服用類固醇，因此身體不時浮腫。她從小就決定不生子，因為不希望把哮喘遺傳給下一代。而且她對杏仁敏感，一旦吃錯東西就會腫到變豬頭，在香港以外的地方要隨身帶備「救命針」，吃錯東西後立即打針急救，以爭取時間到醫院治療。因此，她覺得找一個完全包容和接受自己的伴侶並不容易，對她不熟悉的人會覺得她很挑剔、麻煩。

雖然至今單身，但樊亦敏在演藝圈人緣不錯。（IG@amyfan3796）

然而，她其實也有過穩定交往的對象，對方並不介意她不生育，也有條件給予她安穩的生活，但最後她還是卻步了。即便對方毫無怨言，她還是覺得當刻想法不代表永恆，在旁人眼中她是想得太多，她卻覺得自己只是想得更遠。外貌宛如少女的樊亦敏，骨子裏始終是傳統的老靈魂。縱然另一半真的永遠不離不棄，她也會自覺愧疚，樊亦敏受訪時分享那個論及婚嫁的對象是家中獨子，對方家人一定希望他能「傳宗接代」，而且對方雖然口說不介意不生育，但還是感受到對方想要孩子。因此她主動「斬纜」，避走回到內地拍劇，萬般不捨、內心痛苦，但她寧願當下決絕，也不願對方他日後悔。

因類固醇影響，樊亦敏有時會變得浮腫。（IG@amyfan3796）

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