鍾楚紅「不P圖」優雅自然老去　歷喪夫之痛：天天掛念愛情仍在

撰文： 周咏詩 最後更新日期： 2021-06-28 17:58

鍾楚紅（紅姑）是不少人心中無可取代的女神。無綫近日公開影片，回顧不同時期的鍾楚紅，包括鍾楚紅於1979年參選香港小姐的珍貴片段。多年過去，歲月當然在鍾楚紅的臉上留下痕跡，可是她在社交網公開的照片甚少P圖加「濾鏡」或濃妝抹艷，61歲的她老了，但自然優雅，正如她曾說過： 寧願別人讚有味道，也不要讚漂亮。

鍾楚紅的美讓張國榮為之傾倒，曾公開在節目中大讚：「鍾記(鍾楚紅)我覺得佢太靚，就算演戲有少少瑕疵，有少少錯誤你都會原諒佢。」（《縱橫四海》劇照）

漂亮女人可帶來一刻驚艷，有味道的女人卻一見難忘。鍾楚紅在1979年參選港姐，但當時只得第四名，之後她得到電影公司垂青，展開演藝生涯。

1979年參選港姐第四名

躍上大銀幕上的她，有一種令人難以忘懷的氣質，風情萬種，百看不厭。她演過的電影為數不少，時而青澀可愛、時而成熟嫵媚、時而性感迷人。

▼▼▼無綫近日公開影片，回顧不同時期的鍾楚紅，包括鍾楚紅於1979年參選香港小姐的珍貴片段，點擊回顧不同時期的鍾楚紅▼▼▼

+ 6 + 6 + 6

容貌會老去，氣質卻越來越濃。61歲的鍾楚紅經常行山，照片可見，紅姑笑容甜美，體態保持狀態，不靠濾鏡，仍散發年輕時的迷人氣質。

▼▼▼61歲的鍾楚紅美貌或不及從前，但氣質不減反加，點擊看她的近照▼▼▼

+ 10 + 10 + 10

說到最重要的「護膚品」固然還是樂觀從容的處世態度。鍾楚紅的人生曾遇上沉重打擊。2007年痛失一生摯愛，當時一度走不出喪夫陰霾，要靠安眠藥才能入睡。她將悲傷情緒轉化成好好過活的動力，只為了讓天上丈夫放心。

鍾楚紅樂觀從容的處世態度，相信就是最重要的凍齡秘訣。（鍾楚紅Facebook）

為愛放棄事業學會取捨

「不在乎天長地久，只在乎曾經擁有。」鐘錶廣告上的對白，讓不少觀眾留下了印象，其實是出自廣告才子朱家鼎之手，也恰好可以形容他和鍾楚紅的愛情。

鍾楚紅與朱家鼎的緣分始於1991年，兩人在外形或許未算最匹配，但對方一直擴闊她的視野，帶她遊歷世界，培養對藝術的興趣，教懂她享受生活。鍾楚紅在事業如日中天之際，選擇了愛情，嫁給朱家鼎，1994年淡出娛樂圈。

鍾楚紅急流勇退，選擇了愛情。（鍾楚紅Facebook）

鍾楚紅息影，大概有不少影迷心碎，替她感到可惜，她反倒灑脫豁然，甘做平凡人妻，

一個人有得必有失，我是一個笨女人，只能花百分之百的精力做好一件事，所以只能選擇照顧好家庭。

鍾楚紅不論做戲或做人妻，同樣為人稱讚。劉德華受訪時曾指很欣賞鍾楚紅，稱讚她性感及演技好，原本不諳廚藝鍾楚紅在婚前特意學烹飪，婚後煮得一手好菜，不同美味佳餚都難不倒她。朱家鼎患上大腸癌後，她四處奔波替丈夫求醫，默默陪在身邊照料。

人已逝愛情仍在

朱家鼎在2007年不敵癌症逝世，鍾楚紅在丈夫喪禮時，忍痛寫下一句「最寶貴的是我曾經擁有你，直到永遠」，代表亡夫永存在心。

鍾楚紅走出喪夫之痛，笑着過活為了讓丈夫放心。（微博@鍾楚紅）

「我已接受丈夫不在身邊，但他的精神仍在。」鍾楚紅曾表示，天天都掛念亡夫。生死相隔多年，紅姑努力地笑着過每一天，她曾舉辦慈善攝影展、周遊列國、與朋友聚會，疫情之下便趁機遊歷香港，常常行山，生活愜意逍遙； 鍾楚紅曾表示，沒有再婚的打算。不是因為害怕世俗眼光，而是覺得兩人的愛情仍在。「他永遠在我心中，猶如守護天使般天天跟着我。」

【同場加映：61歲鍾楚紅近照美貌依然 「美魔女」５大凍齡秘訣：我不整形的】淡出熒幕多年，保養得宜的鍾楚紅，絲毫看不出已逾60歲，被網民稱讚為「一輩子的女神」。她曾說：「 人人總是要老的，認清這一點，繼續找尋生活中的樂趣也是一種幸福。」堅持不靠醫美讓青春常駐，追求自然地老去。

▼▼▼ 按圖看鍾楚紅5個凍齡秘訣▼▼▼

+ 5 + 5 + 5

▼▼▼【相關文章．按圖放大率先預覽】63歲恬妞婚姻兩觸礁，新婚夜丈夫認已婚，點擊看她的坎坷情路（延伸閱讀文章）▼▼▼

+ 6 + 6 + 6

▼▼▼【相關文章．按圖放大率先預覽】車婉婉同樣情路波折，曾戀陳小春受「愛情重傷」？點擊看車婉婉為何對愛情信心盡失（延伸閱讀文章）▼▼▼