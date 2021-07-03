袁詠儀曬家庭照獲讚人生贏家　為張智霖改變挽救婚姻：我很愛他

撰文： 梁秀雅 周咏詩 最後更新日期： 2021-07-03 21:00

袁詠儀（靚靚）近日在微博釋出與張智霖（Chilam）、兒子張慕童（魔童），及朋友們一起到普陀祈福的照片，其中一張是一家三口的幸福背影照，袁詠儀左手牽著丈夫張智霖，右邊則有魔童搭著她的膊頭，置身中間感受滿滿的愛，羨煞旁人，獲網民大讚她是「人生贏家」。袁詠儀與張智霖結婚20年曾跨越婚姻危機，令感情昇華更恩愛。

袁詠儀與張智霖是圈中的模範夫妻。（《魯豫有約》微博）

靚靚參選《香港小姐》奪得冠軍後入行，活躍於大小電視劇，其後更於1992年轉戰電影，1994年以《新不了情》和1995年憑《金枝玉葉》兩度奪得香港電影金像獎最佳女主角，可謂前途無限。她與張智霖的緣分，由1993年合作拍攝《邊城浪子》開始，但由於當時ChiLam於電影圈人氣不及對方，故戀情一直不被看好。

袁詠儀（靚靚）近日在微博釋出一家三口幸福背影照，袁詠儀左手牽著丈夫張智霖，右邊則有魔童搭著她的膊頭，羨煞旁人。（微博@袁詠儀靚靚）

▼▼▼【按圖看】袁詠儀與張智霖的幸福家庭生活照，兒子魔童獲讚遺傳父母優良基因。▼▼▼

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不過，兩人不理評論，依然走到一起，直至ChiLam因飾演《十月初五的月光》的初哥哥，開始為人熟悉，反對聲音才漸漸消失，兩人亦於2001年在美國註冊結婚，5年後誕下兒子魔童。靚靚形象強勢，說話爽直，不過底子裡就如《國產凌凌漆》裡的李香琴般，看似硬朗，但內心卻抵不住對方伸出溫暖的肩膀，陷入戀愛中，轉眼已結婚20年。

曾為緋聞爭吵 信任源於安全感

過去，ChiLam曾與其他女明星傳出緋聞，靚靚在訪問中坦言曾因對方的緋聞爭吵，但經平心靜氣地討論後，兩人的相處反更合拍，「有次我們為傳言鬧僵，他當時覺得我不信任他，對他沒安全感，但我後來告訴他安全感應該是他給我，這樣我就自然會相信他。」聽到老婆坦白後，Chilam便知道如何配合她，即使外出工作，每天至少會主動與她通電話，讓她感到安心，自然不再胡思亂想。

ChiLam每逢節日都送手袋給靚靚。（VCG）

獲張智霖百般寵愛送名牌：如生命只剩一天，知道你和兒子夠錢用才安心

ChiLam深明老婆個性，會處處遷就，還會不停寵她，希望她能夠快樂。靚靚喜愛名牌手袋，眾人皆知，ChiLam曾於節目裡，雖向老婆放話「不要再買手袋」，但實際卻縱容她的喜好，每逢節日都送她手袋，還在節目透露，「如果我的生命只剩一天，我最想知你和兒子會否夠錢用，如果你說足夠，我才能安心。」

夫妻坦誠包容 袁詠儀承認曾當第三者 張智霖霸氣護妻

對於靚靚的過去，ChiLam也百分百包容。靚靚曾在內地節目《魯豫有約》中承認年輕時做過第三者，當時與富商「相戀」，因對方滿足她對愛情的浪漫想像，對方在她20歲生日時，送上20種不同的花，另一方面令她過上物質充裕的生活。因此，一直有傳她曾「被包養」。她直言貪慕虛榮蒙蔽了自己的雙眼，令她不顧對方有婦之夫的身份，後來想通，決定在鏡頭前坦白說出自己過往做錯的事。縱然她多次澄清自己和富商的關係似拍拖，卻得不到大眾的理解。ChiLam為此自責不能早點認識太太，可以保護她不受傷害，霸氣護妻。

靚靚曾患產後抑鬱，令婚姻關係一度緊張，她努力提醒自己要改變。(VCG)

有人問我：『我還愛他嗎？』我反思良久發現很愛他，並覺得是自己的錯，需努力提醒自己要改變，情況才得以改善。 袁詠儀

袁詠儀患產後抑鬱陷婚姻危機 為愛積極改變挽救感情

得到老公寵愛，靚靚其實也會顧及對方感受，曾於伍詠薇主持的節目裡，大爆一度因產後抑鬱而險些離婚，幸她經反思和決心改變後，危機才順利瓦解。她憶述誕下魔童後，整個人變得「生人勿近」，對任何事敏感，認為ChiLam不再愛她，「他平日笑我胖，我不會有反應，但當時我有很多負面想法，覺得他嫌棄，要拋棄我，甚至他因怕弄傷兒子，而不敢抱，我亦會不開心，覺得他嫌棄我們。」

靚靚指持續半年控制不到自己情緒，直至對方忍不住說：「你再這樣子，我們沒辦法一直生活。」她才發現到問題的存在，「有人問我：『我還愛他嗎？』我反思良久發現很愛他，並覺得是自己的錯，需努力提醒自己要改變，情況才得以改善。」

我相信每對情侶都會有不同問題出現，但不管誰是誰非，最重要是記著我們的初心和最初的承諾，回想當初大家為甚麼要在一起。 張智霖

靚靚與ChiLam一直互相陪伴，扶持與愛護。(VCG)

陪伴是一生最浪漫的事

Chilam曾表示對老婆做過最浪漫的事，便是「一直陪著她」，並走進對方的生活日常，了解她的需要。這大抵是不少人夢寐以求的浪漫，靚靚亦自爆會「穿老公平角內褲，以及聞他穿過的上衣氣味」，「這是愛的味道。」由此可見，對方的浪漫似乎經已滲到她的生活。過去她獨自去旅行時，也不禁想念對方，邊哭邊「撒嬌」表示，「我不習慣一個人乘飛機，我應該跟老公或一家三口這樣（去旅行）」，「我知道他很開心，因很多時間沒有我在身邊嘮叨，但我想跟他說我不習慣。」看到對方的真情剖白，Chilam不禁感性表示，「我們也不小了，沒有甚麼是常在，所以珍惜現在，現在永遠是最美好的一刻。」因知道彼此的重要，所以他更想守住現在，時刻給予對方快樂的回憶。

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