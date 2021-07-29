12星座恐婚排行榜｜巨蟹積極籌備最恨結婚　拒獨立不願成家的是？

婚姻是大多數人都會經歷的一個人生階段。以往結婚的原因，是因為到了年紀的人必須要結婚，不然會讓其他人笑話。哪怕彼此一點感情都沒有，也是照樣得結婚。因為你的意見並不重要，別人怎麼想才是最重要的。但是現在時代在進步，思想也在進步，結婚更多的是想要找到志同道合的伴侶。



只是完美的婚姻卻不是人人都可以遇到的。有的人比較幸運，他們就可以遇到這輩子的唯一真愛，彼此相處起來會特別的和諧。而有的人就比較倒霉，婚姻生活帶給他們的不是開心，而是煩惱。因此才會有一些人很恐婚，會覺得不結婚也挺好的。

其實結不結婚，我們最好還是跟隨自己的內心來決定。有的人就算是不結婚，他們一個人也可以過得很瀟灑，那就不用結婚。但要是遇到適合的了，選擇結婚也是沒問題的。所以今天我們就一起來看看，12星座的恐婚排行是什麼樣的呢？

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巨蟹座

巨蟹座一點都不恐婚，相反的，他們對婚姻特別的渴望。在巨蟹座看來，什麼樣的年紀就要做什麼年紀要做的事。而現在自己已經不小了，就需要好好地考慮終身大事。巨蟹座會積極地相親或是用其他途徑認識異性。一旦有讓自己還比較滿意的對象，那麼巨蟹座就會很快跟對方定下婚期。他們的恐婚指數排在第十二。

人馬座

人馬座很嚮往婚姻，因為他們看到身邊很多人都過得特別幸福，所以自己也想要體驗一下這樣的快樂。雖然現在離婚率逐年升高，但是人馬座覺得自己不會遇到這樣的事情。人馬座認為只要自己用心去對待對方，那麼對方肯定也會對自己好的，這樣彼此相處起來也會很開心快樂。人馬座的恐婚排名第十一。

雙魚座

雙魚座很渴望結婚。雙魚座覺得人生總是要經歷各種各樣不同的生活，而婚姻是大多數人都要走的路，自己怎麼能夠錯過呢。反正雙魚座從來就沒有想過不結婚，哪怕現在還沒有遇到那個很合適的對象，他們也始終抱著很美好的幻想，他們覺得婚姻一定會是不一般的體驗。他們的恐婚排名第十。

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獅子座

若是沒有遇到合適的人，那麼獅子座絕對不會結婚的。他們不想要將就度日，在獅子座看來，將就的婚姻也持久不了。而遇到喜歡的人，那麼獅子座就不想多等了，能多快結婚，他們就要多快。哪怕還沒準備好一切，獅子座都可以將就。因為他們不想要錯過這個對的人，因此獅子座的恐婚排名在第九。

白羊座

白羊座其實挺傳統的，他們覺得人到了一定的年紀就要安定下來。所以，白羊座甚至會主動要求身邊的朋友給自己介紹對象。他們對於另一半的要求比較務實，只要對方踏實穩重，那就足夠了。雖然白羊座看著很愛玩，但有了家庭後，他們就不怎麼會出來了，而是每天回家陪愛人。白羊座的恐婚排名第八。

水瓶座

如果不那麼快要孩子的話，那麼水瓶座對於婚姻倒也不會很排斥，因為兩個人生活在一起跟自己一個人也沒差太多。但是一想到父母會各種催生，水瓶座就有點怕結婚了。他們不是很喜歡孩子的那種人，覺得孩子的出現會把自己的生活搞成一團亂。他們的恐婚排名第七。

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處女座

處女座對於婚姻的態度是可有可無的。他們是不會很渴望結婚，但也不會很排斥的那種人。因為他們總是能夠從不同的角度去看待問題，一方面他們會覺得婚姻挺好的，以後遇到事也能多一個人分攤壓力，自己也會輕鬆一些。一方面他們覺得多個人自己就會多一份責任，肩上的擔子會更重，所以處女座的恐婚排名在第六。

天秤座

天秤座會有點恐婚，因為他們很害怕遇到錯的人。如果遇到錯的人，那到時候自己就進退兩難了，就會相當的被動。天秤座不想要改變，不是因為他們覺得現在有多好，而是他們擔心未來會更糟。所以他們才一味地躲避，除非遇到一個能讓自己特別心動和能讓自己心甘情願的人，否則他們不會結婚。他們的恐婚排在第五。

雙子座

雙子座比較渴望自由，他們從來不會覺得一個人生活很可憐。因為雙子座會每天都把時間安排得很充實，今天跟朋友出去喝下午茶，明天跟家人出去逛街旅遊。所以婚姻對雙子座來說並沒有太多的好處，反而會限制住自己的自由。雙子座不是不想結婚，他們只是想著多玩兩年再說，因此他們的恐婚排名第四。

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金牛座

金牛座習慣了獨自生活，雖然很多人覺得他們孤僻難相處，但其實金牛座是十分享受獨處的時光的。他們不大需要他人的陪伴，自己一個人也能很快樂。所以想到要結婚，他們內心還是很慌的。因為以後大家就要生活在同個屋簷下了，甚至會多一個人睡在自己的身邊。這讓金牛座想到就覺得很不適應。他們的恐婚排名在第三，有點抗拒結婚。

天蠍座

不要看天蠍座表面很冷靜很理性的樣子，其實一說到婚姻，他們的內心是相當恐慌的。主要是天蠍座的責任心太強了，所以他們總覺得自己應該要努力給家人幸福。但是天蠍座又會覺得自己現在還沒有那個能力。他們實在是很擔心對方會跟著自己受苦，這樣的場面是天蠍座最不想看到的，所以他們恐婚排在第二。

山羊座

山羊座一想到要結婚，他們就覺得頭疼。因為他們太習慣當前的生活狀態了，每天什麼事都不用做，都有父母幫自己搞定，他們可以輕輕鬆鬆地去做自己喜歡的工作。而一旦結婚後，父母退場，什麼事都要自己頂起來，這讓山羊座感覺到壓力山大。所以他們一直在排斥結婚，他們的恐婚排名第一。

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