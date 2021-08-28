情侶吵架並非壞事！拒絕溝通才最令人難受　這4大星座最愛冷暴力

在戀愛中，每個人面對矛盾都會有不同的處理方式。情侶之間的相處難免會發生一些摩擦，有些人會把所有問題暴露在陽光下，兩個人直接了當的去溝通解決。但有些人則更擅長冷暴力，他們的情緒簡直可以讓人氣到懷疑人生。所以一定要給自己打一個預防針，要做好心理準備去抵禦冷暴力的出現。



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處女座

處女座無論男女，在感情中都十分的彆扭和傲嬌，雖然在生活中他們總是扮演著那個不斷吐槽著別人的角色，但在戀愛里，他們卻心思敏感卻又不過多的用語言表達。因為處女座一直都認為兩個相愛的人一定是有心心相惜的默契，即使有再多的矛盾與問題，可能簡單的一個眼神就能夠化解彼此的尷尬，所以處女座永遠都會選擇讓自己沉默不語，但久而久之這種狀態就會變成以冷暴力的形式成為感情中的障礙。

天蠍座

和天蠍座在一起戀愛，簡直就是冰火兩重天的體驗，他們會因為深陷愛情中就對你百般示好，但也會因為簡單的一句話就讓你感受到冷暴力的可怕。天蠍座一旦憤怒到極點，他們就會瞬間化作冰山，一般會表現出極度的冷漠與疏離感。天蠍座已經在內心將對方拉入了黑名單，他們不會傾聽過多的解釋，只會陷入冷暴力的循環中，給予對方極強的壓迫感。

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山羊座

山羊座由於他們自身內斂又沉默的個性，所以在感情上十分不懂得如何正確的溝通來緩解彼此的摩擦與矛盾。面對感情慢熱的他們，一旦面臨爭執，他們首先就會選擇逃避，不願意正面去有任何的回應，一言不合就冷暴力。其實他們內心也不願意用這樣的方式去處理問題，只是面對感情他們總是充滿著無力感，很難去鼓足勇氣，讓自己可以坦蕩的和另一半溝通。

水瓶座

水瓶座在感情中的表現，永遠都是讓人摸不透的，他們不僅在生活中保持著獨來獨往的個性，就連在戀愛里，他們也總是像一個獨行俠似的，因為水瓶座不願讓自己被愛情所束縛。而一旦發生爭吵與矛盾，他們就更不會正面的去回應，反而會用冷暴力的方式來處理問題，總是等待著對方去主動緩解，這種處理矛盾的方式也會讓戀愛中的另一半深感疲憊。

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