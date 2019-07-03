【婚姻關係】夢幻婚禮過後是現實的相處　不要一吵架就跑回娘家！

年輕時，對婚姻會有一種嚮往。跟所愛的人組成家庭、有幾個可愛的孩子、住在有落地窗的明亮房子裡、假日一起到郊外走走、有空時還能出國旅遊…… 然而，這般心目中完整美好的「家」，往往在婚後一一浮出現實面。你會發現，當初預定的那些幸福美滿，對一般的市井小民來說，只要能實現一半就很不錯了。說殘忍一點，也像期望的粉紅泡泡一一被戳破一樣。 「我們不年輕了。」這個聲音不停地在心底響起，若拋開那些所希望的，你覺得我們還可以在生活中，抓到多少自己所渴望的理想值呢？

女性有一種與生俱來的天性，結婚後一定會想著何時要有小孩。只是，眼前的問題卻總是讓人傷透腦筋。（《逃避雖可恥但有用》劇照）

想生小孩，排山倒海的問題又讓人卻步

女性有一種與生俱來的天性，結婚後一定會想著何時要有小孩，每當看到身旁的姐妹、家人們一一當了媽媽，心裡便開始啟動了「行事曆」規畫未來。只是，眼前的問題卻總是讓人傷透腦筋。孩子出生了誰要帶？請褓姆會不會很貴？應該先準備一筆錢來當孩子的教育基金嗎？生了之後一個月要多出哪些支出？

面對尚未發生的情況，諸如此類的問題早已在心頭打轉，擔心未來生活無法負荷。經過不斷地思考後，你終於發現不可能有兩全其美的辦法，要帶孩子，就要放棄工作；要求事業，就要捨棄與孩子的相處時光，看似簡單卻不容易的抉擇重點只有一個：「確定方向後，就要勇敢放下並努力面對所選擇的生活。」

希望過得舒適，只能從有限的薪水中規劃

還沒結婚前，賺多少花多少，有什麼樣的儲蓄計畫都沒人能礙得了你，但當踏入婚姻後，想要過好生活就得要有雙方的配合。

兩個人每個月的薪水，必須清楚羅列開支，每一項支出很難再隨心所欲，特別是有了孩子之後，計算好薪水的分配更是重要。至於休閒娛樂，為了生活就得試著捨棄一部分掉，這也許正是成為一位「有肩膀的大人」所必經的考驗吧！

當踏入婚姻後，想要過好生活就得要有雙方的配合。（《太太請小心輕放》劇照）

意見不合時就往娘家跑，不是明智之舉

以前，不管遇到多大的困難，家永遠都是我們的避風港，可以很放心地向家人傾訴、訴苦。然而，進入婚姻後很多事情會變得不再如此理所當然。

好比夫妻常意見不合吵架，從前當然可以和家人抱怨、商量解決的辦法，但兩人結為連理後，哪有一生氣就往娘家跑的道理？一來是不希望家人擔心，二來是冷靜下來後，便會發現有些問題其實自己是可以解決的。這樣的變化，代表著我們早在不知不覺中成長，為了成就一個家而累積出的勇氣。

兩人結為連理後，一生氣就往娘家跑不是明智之舉。《我命中注定的人》劇照

寬容從來不間斷，保持愛的初衷很重要

就算談戀愛時最已經摸透了另一半的缺點，但試想這些「不能接受」的地方，會在結婚後放大 100 倍，到時候的確很容易因為日常小事而不愉快。

因此，不管有多生氣，最後還是要拿出自己的包容之心，眼前的這個人必須和你走一輩子，與其花時間爭執這些小事，倒不如好好建構該如何成就兩人心目中的理想家庭。當然，用講的很簡單，實踐又是另外一回事，除了不斷地修正、溝通，確實也沒有其他更好的辦法。

不管有多生氣，最後還是要拿出自己的包容之心，眼前的這個人必須和你走一輩子，與其花時間爭執這些小事，倒不如好好建構該如何成就兩人心目中的理想家庭。《熟女求結婚》劇照

或許，有些人看到這裡會覺得，婚姻似乎就是要放棄某一部分的自己，以現實面來看的確是如此；不過換個角度來想，拋開過去的自我必非一件壞事，就如我們不停地隨著年齡成長一樣，同時也取捨了很多事情，如果套在婚姻上，是不是也算同樣的道理呢？

【本文獲《女子學》授權轉載。《女子學》致力成為亞洲最大女子知識平台。以自我「培力」和創造「改變」為宗旨，用最真實溫暖的筆觸，為時代中的柔性力道賦予能量。】