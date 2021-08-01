冷戰｜為求吵贏對方難聽說話10倍奉還　5大種報復性互動更陷僵局

不論是親子、家人、或是伴侶，我相信很多人「因為對方做了某些事讓自己不開心」後，除了表達自己的不滿，有時候也會想要做些「 報復性互動 」讓對方嚐嚐苦頭、為自己出一口氣、也讓對方知道自己被如此對待的感受。



還像孩子一樣只懂互相傷害？報復對方只會損人不利已，姐妹們避免以下互動，對自己好些吧！（點擊放大閱讀）▼▼▼

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什麼叫做「報復性互動」？

像是對方不回訊息，你也「故意」不回訊息，讓他知道被冷落是什麼感受，但其實自己心裡很在意，而且是故意的。又或是例如另一半前一天喝醉很晚回家，所以你今天也要去喝醉很晚回家，卻不享受，只是讓對方知道這是什麼感覺。

這樣做的出發點是：

「你擺爛，我也擺爛」

「你過這麼爽，我也要做一樣的事」

「我做一樣的事，他能感受到我的不爽，所以就不會再這樣做了。」

在我更年輕一點的時候，的確也認為這樣的方法應該是有效的吧，然而在談了幾段感情後，漸漸意識到這樣子的報復性互動一點用也沒有，對方不僅有可能完全感受不到你的怒火、抓不到你這樣做的意義，除了解決不了問題，也許還會更搞砸原本的關係，讓小事像滾雪球般變得更嚴重。

所以我們一起來看看這五種盡量不要做的報復性互動，自己是不是不自覺中也這樣做了呢？還有怎麼做會更好呢！

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報復性糟蹋身體

Ken 交往一陣子後開始發福，女友 Amy 希望他維持運動習慣、少吃外食和炸物，變胖沒關係但健康要顧，Ken 覺得被嘮叨很煩，身材無所謂，更不願意犧牲口腹之慾，Amy一怒之下決心放棄自己對健康飲食的堅持，也一起暴飲暴食把自己吃胖，結果自己不開心，也沒有達到原本的目的，站在Ken的角度，他還覺得Amy這麼的放鬆，應該是感到幸福和安心吧。

並不是說身材的改變本身對關係有太大的影響，也沒有一定要追求瘦，而是 Amy 放下自己原本對「健康」的要求，只是為了報復性的讓對方看看這樣會發生什麼事。從這樣的狀態來看，Ken不僅不會有任何體會，不知道對方這樣做的原意，也無法意識到Amy想要什麼，也許他會認為那是你自己的選擇，更慘一點還反過來嫌棄Amy的身材。

這些狀況通常都是在一種講不聽、跟對方嘔氣的狀況下，像是熬夜、大量飲酒、抽菸等等比較影響身體健康的生活或飲食習慣，另一方溝通多次未果，就想說「那我就也拼給你看」，當然如果自己也很享受和放鬆，那另當別論，然而通常的狀況都是搞壞自己的身體，違背自己的信念，沒有真的讓對方意識到自己到底在意什麼，更無法讓原本的情況改善。

更好的作法：

用正向的態度告訴對方你希望他這麼做的原因（例如：想要要在一起很久，希望對方健康），即使對方一時不能接受、無法改變，但你還是可以堅持自己的生活或飲食習慣、作法，畢竟身體和健康是你自己的，就算你把自己身體搞爛，也不能讓他改變，每個人都要為自己負責。

因為不管再怎麼親近，你是你、他是他。

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報復性言語

「你剛好笨噢！你這樣跟設計師說了，我怎麼殺價呀」（開玩笑口氣）

「你才笨，你殺不了價幹嘛怪我，那我都不要講話啊」（開始發火）

「對啊，我覺得你話太多了 哈哈」（半開玩笑半生氣）

「好！那從今天開始我們都不要講話了，乾脆不要在一起了」（氣炸）

「怎樣，誰怕誰，那你現在下車」（不能輸）

在說話上，報復性的言語就更常出現了，想要講贏對方、吵贏對方，對方用5倍難聽的話羞辱自己，我就要用10倍難聽的話講回去，一來一往把彼此搞得遍體鱗傷，即使和好後道歉，有些事情都很難再收回去。

關係中有爭吵難免，有些人第一時間是反擊、有些人選擇逃避、有些人則是為自己辯護，就算吵架也要吵得有意義，不要浪費時間和精力在攻擊對方，兩個人吵到怒火中燒絕對不會比較開心，把事情或情緒解決後的和好，讓關係更進一步的時候才會開心。

所以怎麼做更好呢？

表達自己的感受，而非攻擊對方。

「你講我笨，我會很難過耶！」「你可以告訴我怎麼做，但不要批評我嗎？」

關係中沒有誰輸誰贏，只有雙輸或雙贏。

「不行不講話，你要每天跟我講很多話」「開玩笑的啦！你最聰明了」

暫時放下情緒，專注在事件上

「哦，那你覺得要怎麼說才好？」「還是我們下次想一個暗號？」

每種吵架都有可能會有不一樣的原因、過程、和結果，但當你被對方的言語傷害、激怒、揭穿，第一時間馬上拿起武器用報復性的言語攻擊對方常常不是最好的作法，還可能會造成兩敗俱傷，無法挽回的結局。

但也要記得，這樣的狀態要能成立，前提是對方要是一個理性、成熟、想讓彼此更好的人，而不是讓你在一段不健康關係中一直受傷的狀態，更不能單方面的攻擊你。

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報復性購物

「他居然這樣對我，我要去大買特買，把卡刷爆！」

購物對某些人來說很療癒、很放鬆、很爽，然而從心理學的研究數據可以知道，物質本身所帶來的愉悅感是很短暫的，你可能會因為買了某個很久之前就想要的東西非常雀躍，不過在購物完緊接而來的是更多的失落、更強烈的孤單，甚至要面臨債務壓力，或更激烈的爭吵，因為原本的問題根本沒有解決，這些購入的物品又連結在原本的難題上，讓兩人關係雪上加霜。

單純購物不能解決問題，但可以用來創造「儀式感」，注入「紀念性」和「意義」在購買的物品之上，例如某方犯錯，在問題解決且雙方和好後一起去買一對杯子，象徵把當初的不愉快和困擾都跟著水一起喝掉結束了，那這樣的購物就能夠變得更有意義。

把痛苦轉移到任何其他事情上，包括購物、飲酒作樂、大吃大喝，都只能短暫的痲痹自己，而不能真正的放下痛苦。

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報復性冷淡

「他已讀不回我三小時，那我要已讀不回他一天。」

這是很多人在曖昧時期會有的行為，很多把妹攻略或約會專家教大家這樣做：「不要秒讀秒回，要等一段時間再回覆，不然會讓對方覺得自己很閒。」

報復性冷淡會發生三種狀況：

對方根本沒發現你在冷淡

雙方都在故意不回，導致最後不了了之

你斤斤計較回覆頻率，搞得自己更痛苦

更好的狀態是，你應該是要有自己的生活、自己的事情要做，而不是「故意」，如果真的看到訊息就回吧，不要把冷淡當作是一個報復性的行動，或是假裝自己很受歡迎的方式，因為你會這樣做，表示你已經是比較在意的那個人了。只有真誠才是交友唯一原則。

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報復性劈腿

「他劈腿了，所以我也要找個人劈腿才公平。」

劈腿不是在比較公不公平的時候，重點是你想不想要這樣做？

如果你根本不想跟其他人發生關係，並不會因為你做了這件讓自己痛苦的事，對方就會因此回到你身邊、或更珍惜你。更何況這樣的出發點，是因為你想要氣對方，相信這樣的過程不會讓你很享受，而會不斷地想著「我要讓對方嚐嚐被劈腿的滋味」、「看看他現在什麼感覺」…

真實的情況是，如果對方不再在乎你，他可能一點感覺都沒有。如果對方在乎你，他可能原本是自己做錯事，卻因為你也這樣做而決定放棄這段感情。即使你們再回到一段關係中，若沒有好好處理這段裂痕，都可能對未來產生不好的影響。

更好的作法還是好好的處理對方劈腿的事情，能不能原諒對方？有沒有機會和好？和好的前提是？能不能真正放下？如何避免劈腿再發生？

如果一直覺得自己一定要也劈腿，才能消心頭之恨，那麼請界定清楚「劈腿是你自己想要」，還是因為「對方劈腿所以你也要」，兩者是不一樣的心態。

報復性互動的出發點通常都是想贏、想要公平，因為感覺自己受傷了，需要攻擊對方或做出一些行動來讓自己好受一點，從各種層面傷害對方或自己、做出一些原本不符合自己價值觀的事情，只為了報復一個狀態，像是有些人在感情上被玩咖傷害了，所以他就下定決心自己也要變成玩咖去玩別人，但他真的開心和滿意這樣的狀態嗎？不一定。

就像前面說的，在感情中沒有誰輸誰贏，只有雙輸或雙贏，踩在對方的錯誤或弱點往上爬並不會讓雙方的關係更前進，只有牽著對方的手，一起面對挫折與挑戰才能讓關係更美好。當兩人關係真的無法走下去時，也不需要心懷怨恨，想要報復性的用各種方式讓對方難受或難堪，只有自己過得好，才是對一個不好的人或不好的結果，最好的報復！

只有讓自己過得好，才是最好的報復。

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【本文獲「正向戀愛學」授權轉載。】