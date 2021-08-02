周揚青認愛富二代男友　被小豬傷透心分手後領悟：三觀比外貌重要

周揚青去年4月與羅志祥（小豬）結束9年情，發表撕破臉的「分手信」，毫不留情爆羅志祥經常「約炮」背棄二人的愛情，讓女生們都替周揚青感不值。

二人曾走到談婚論嫁的階段，但周揚青卻沒有因「女人青春有限」而啞忍，反而非常帥氣地砍纜分手，果真，斷了一段爛桃花，迎之而來是正緣，周揚青早前大方承認與小6歲的富二代羅昊拍拖，向大家宣佈：「沒錯，我戀愛了！」



32歲大陸網紅周揚青承認與27歲富二代羅昊拍拖。（《女兒們的戀愛4》微博）

周揚青拍拖2個月：這是我的男朋友羅昊

32歲大陸網紅周揚青，是羅志祥（小豬）出道以來首位公開承認的女朋友，二人在拍拖期間愛得高調，但沒想到甜蜜的9年情原來充滿謊言，敵不過男生的出軌。

周揚青曾在微博上發文指：「你們是會找一個自己更愛的人還是更愛自己的人？」可見與羅志祥分手，周揚青也重新思考戀愛該是怎樣。正當周揚青被上一段情傷透以後，遇上小6歲的羅昊。

27歲的羅昊是大陸食品公司好利來的執行總裁，有傳家族擁逾10億人民幣資產，與家世同樣顯赫的周揚青門當戶對，撿悉二人在工作上認識，男方對女方一見鍾情，大讚周揚青善良及天真可愛，4月初次見面，6月便走在一起了，周揚青參與內地節目《女兒們的戀愛4》時大方承認：「這是我的男朋友羅昊。」被主持人問到目前戀愛問題，正值蜜月期的她甜甜說出：「無！」大家都為走出情傷，重新相信愛情的周揚青感到高興。

▼▼▼【按圖看】周揚青與羅昊認識了2個月便在一起，周揚青本來是上節目相親變成帶男朋友上節目，看看他們是如何認識的▼▼▼

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羅昊為了周揚青上節目拍攝。（《女兒們的戀愛4》擷圖）

周揚青從上一次分手後領悟：比起外貌三觀更重要

周揚青自認自己是「戀愛腦」且標準「外貌協會」，以前的男朋友都是典型偶像劇男主樣貌，相反，羅昊外表呆呆的，一點也稱不上帥，周揚青表示：「我曾經除了看外貌、甚麼都不看，後來認識了他，發現自己原來也看其他東西；他非常有涵養，跟我興趣、愛好及三觀都很夾。」

在為愛而生的年紀，女生對理想型都十分執着，最好便是「高富帥」，但慢慢發現價值觀的相符比起外表更重要；羅昊不帥，但為人有品味，又肯為周揚青學做飯、上節目，會記得對方每一句話，正是周揚青所需的人。

我一直就是非常地執着，找一個完完全全百分之百是真心愛自己的人，充滿了期待去等待下一段愛。 周揚青

周揚青分手後努力工作。（gracechowwwww＠instagram）

周揚青敢愛敢恨 在遇到下一個前裝備好自己

「9年」對任何人來說都是一段很長的時間，更何況這9年正是周揚青在最青春的時期，可惜真心卻換來一次狠狠的情傷。那怕再愛一個人，但只要是觸及底線，周揚青對羅志祥（小豬）也是頭也不回，果斷地選擇放手。

這份勇氣，絕非人人做到，令人覺得周揚青是位強悍的女生，但再堅強，也有低潮時。周揚青回顧2020時也透露一點也不好過，先歷經親人離世，後來又結束了「曾以為一輩子不會放手的愛情」，曾跑到湖邊大哭，消極又絕望。

▼▼▼【按圖看】去年4月周揚青在微博宣布與羅志祥分手，更大爆對方是「時間管理大師」，與她通話後還可以到處找女生「約炮」，事件震驚娛樂圈，曾經甜蜜相愛的二人，已成為過去▼▼▼

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周揚青相信談戀愛便要用盡全力，百分百的把自己給對方，這一跤，無疑讓她受到極大創傷，不過自認內心強大的她決定化悲憤為力量，把原本談戀愛的時間花到工作上：「當我在一個地方跌倒了，就要在另一個地方獲得更多，沒有什麼事可以打敗我。」

遇到不好的戀情，但是我永遠都覺得我下一段會遇到很好的人。 周揚青

陳偉霆認為愛情要長久，女生不能100%對男朋友好。（《潮流合夥人2》擷圖）

許多女生對愛情是100%專注、專一，但男生可能因失去新鮮感，而對關係不上心，無奈最後受傷卻是自己。

陳偉霆就曾在《潮流合夥人2》與周揚青討論愛情問題，勸她可以百分之百愛對方，但行為不能超過五十，要留多於六十給自己，懂得愛自己的女生才會讓對方珍惜，他更指女生一定要提升自我價值：「有自己的目標、自己的事業，分手的時候不會覺得自己甚麼都沒有，這對於男人而言都是吸引的。」

周揚青在這年創立了個人美妝品牌Code Mint。（gracechowwwww＠instagram）

這年，的確讓周揚青改變不少，從前戀愛大過天的她，並沒有好好發展事業，分手後，她決定衝事業，開始直播、拍雜誌、參加綜藝節目，更創立了個人美妝品牌，令自己活得更精彩。然而，她仍然相信愛情：

我覺得甚麼都阻擋不了跟喜歡的人在一起。

周揚青愛得簡單、純粹，當羅昊追着她，她也願意再次付出她的百分百，因為她感受到對方的真心，愛情是相互的，也再不是從前的「戀愛腦」。只有三觀相合，才是最合適的人。

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