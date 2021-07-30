阿女又戀嚟︱真人版交友APP揭5大愛情死因　尷尬沒話題最難脫單?

阿女又戀嚟︱ViuTV全新戀愛真人秀節目《阿女又戀嚟》正在熱播中，節目邀請4個家庭參與，為「阿女」配對心儀男士，約會過程有趣又曖昧的互動引起全城熱話。配對過程中女參加者與「候選男友」出現不少尷尬場面，亦是許多單身人士與異性相處時容易出錯的地方，想要認認真真談一場戀愛卻一直「脫單無能」，問題可能出在自己身上？



不少人有玩交友App的經驗，為何一直無法成功？（《地產仔》劇照）

《阿女又戀嚟》上演真人版「交友App」 找不到話題場面尷尬？



《阿女又戀嚟》其中一個環節要求女參加者與「候選男友」背對而坐，無法看見對方容貌，然而聊天互相了解背景與喜好，形式彷如真人版「交友App」。當中不乏尷尬場面，例如在聊天過程中雙方找不到共同話題，導致大部分時間陷入沉默，氣氛變得僵硬又尷尬。事實上，許多人玩「交友App」的過程中，也常常遇到「話題終結」的尷尬情況，這等處境引起許多人共鳴！

《阿女又戀嚟》上演真人版「交友App」。（《阿女又戀嚟》截圖）

▼▼▼【按圖看】《阿女又戀嚟》上演真人版「交友App」 不擅聊天氣氛超尷尬？▼▼▼

玩交友App無法成功的原因？



交友過程中經常出現找不到話題的冷場情況？不少人有玩交友App的經驗，卻無法成功。在玩交友App的使用者當中，沒有戀愛經驗的「母胎單身」者不在少數，根據交友軟件Omi對超過1,000名使用者進行的一項調查問卷中，結果顯示有超過一半的使用者都是「母胎單身」，其中男性用戶更佔了近七成。單身的原因有很多種，有的人選擇單身享受無拘無束，有的人苦苦尋覓真愛，愛情卻一直交白卷。一直無法脫單，莫非是天生的「戀愛零分」？

▼▼▼【按圖看】玩交友App無法成功的原因 不擅長聊天是大忌？▼▼▼

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交友App使用者票選5大「擇偶條件」



許多人即使踏出第一步，使用交友軟件來認識異性，卻總是屢戰屢敗。正所謂「知己知彼，百戰百勝」，交友軟件Omi票選出5大「擇偶條件」，公佈使用者挑選對象時最在意的因素，用家可藉此進一步「擬定策略」，充實及改善自我，增加自信後勇敢踏出第一步，找到合適的對象！

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許多女生都想在心儀男生面前展現最光彩照人的一面，不過一些裝扮細節出了錯，可能會讓你在男生的心中大扣分！日本網站「美レンジャ」訪問了500名單身男性，根據女生之間流行的裝扮，總結出「10大最反感的女生打扮」，想要吸引男生的視線一定要避開這些地雷！

▼▼▼【同場加映：男生票選最反感10大女生打扮 紅唇得第3 最驚嚇第1名是?】▼▼▼

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不少單身人士都有著曖昧對象，仍停留在曖昧階段試探彼此的過程的確十分煎熬。明明與曖昧對象的關係已經「友達以上」，卻始終無法進一步確定對方的心意，戀愛經常止於曖昧階段事出有因，若曖昧對象是以下這些6大曖昧高手縱橫情場的星座，可要小心自己會被當成「千年備胎」！

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