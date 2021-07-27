戴妃姪女｜英國最美王室成員嫁62歲富豪　「父女戀」終修成正果

英國傳媒報道，指英國已故戴安娜王妃的姪女姬蒂 （Lady Kitty Spencer），下嫁62歲英國富豪，婚禮在羅馬舉行。被封「最美王室成員」的姬蒂穿上婚紗，份外吸睛，另一焦點是兩人年齡相差32年，「父女戀」一直惹外界爭議，不被看好，如今終修成正果。



大婚當天，Lady Kitty Spencer穿著由代言品牌Dolce & Gabbana為她度身訂造的手工蕾絲婚紗，並與丈夫Michael Lewis攜手進場。(dolcegabbanaIG)

據英國傳媒報道，62歲的Michael Lewis 前年已向姬蒂求婚，因疫情關係，以致婚禮一再延遲。婚禮於意大利（25日）舉行，30歲的姬蒂穿著由代言品牌Dolce & Gabbana為她度身訂造的手工蕾絲婚紗，復古設計墊肩，精緻的蕾絲圖案配上她空靈，宛如童話夢幻主角。

【按圖看】「最美王室成員」姬蒂憑絕色樣貌成為時尚界的新寵外，大婚當日的她換上多個吸睛造型，身穿手工蕾絲訂製婚紗的她更驚艷全場。▼▼▼

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當時Lady Kitty Spencer就是被讓傳媒拍攝到這張的照片，讓不少的網民為之驚艷 (ig@kitty.spencer)

姬蒂一直被譽為已故戴妃之後的「最美皇室成員」，2018年出席哈里王子（Prince Harry）和梅根的大婚，已驚艷全場，成為鏡頭焦點，社交網絡追蹤者甚多，迅即成為小報追訪對象，而她戀上比自己年長逾30多年的男人，「父女戀」更加成為焦點。

Lady Kitty Spencer的外型與身份，總是讓她散發一陣陣的貴氣感。 (ig@kitty.spencer)

姬蒂擁有迷人金髮、碧藍色的眼珠和甜美的酒窩，予人已故戴安娜王妃的影子。與戴妃相似，Lady Kitty Spencer 7歲時經歷父母離異，自此與母親相依為命，她在南非成長，在開普敦大學修讀政治與英國文學和心理學，同時，她也擔任模特兒工作。

模特兒工作繁忙的 姬蒂（Lady Kitty Spencer）也是會抽空參與不同的公益活動。(ig@kitty.spencer)

擁有178cm身高的她，曾為國際時裝品牌Dolce & Gabbana走台，為不同品牌拍攝廣告，2018年，成為國際珠寶品牌BVLGARI的品牌大使，皇室身份令她在模特兒界更搶眼，經常被邀出席公開活動，形象百變又獨特。

【按圖看】獲封最美王室成員 點擊放大瀏覽姬蒂照片。▼▼▼

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戀愛對象大多是「年長男」 年齡相20年或以上

其實以 Lady Kitty Spencer的年紀，大可找一個年輕的男士做她的另一半！(ig@kitty.spencer)

「父女戀」於2019年5月最先曝光，英國傳媒拍攝到姬蒂現身美國曼哈頓的紐約馬克飯店（Mark Hotel），身旁是英國時裝大亨Whistles的老闆路易斯（Michael Lewis），由於二人年齡相差逾30年，一直不被看好； 但結局令不少人大跌眼鏡，之後有傳媒偷拍到姬蒂右手無名指戴上巨型鑽戒，Michael Lewis 已求婚成功。

Michael Lewis來頭不少，他是英國時尚界大人物，身家豐厚，是高端服飾零售商Foschini Ltd的董事，旗下的Whistles品牌獲不少國際名模擁戴，也是一間以色列生物科技公司創辦人，之前曾有一段婚姻，與姬蒂結婚，是他的第二段婚姻。

Lady Kitty Spencer對上的一段的戀情也是「父女戀」。(ig@kitty.spencer)

姬蒂之前的戀情也是忘年戀。2015年，她與年長20年的倫敦豪宅開發商總裁且是意大利富翁的Niccolò Barattieri di San Pieteo交往，戀情只維持3年，二人2018年分手。

兩段情均戀上比自己大許多男性

兩段感情關係不約而同都是年紀比自己大上許多的男性，難怪被傳媒指她對上年紀男性情有獨鍾，有「戀父結情」，又指可能與她自己父母離異，缺少父愛有關。

喜歡年長男是「戀父情結」作祟？

Lady Kitty Spencer與Ralph lauren早前的設計師合照 (ig@kitty.spencer)

對於自己的感情事，姬蒂r一直低調，即使二人訂婚後，她也從未公開討論比她父親還要年長5歲的未婚夫。她曾接受美國月刊《城鎮與鄉村》（Town ＆ Country）專訪時解釋原因：「我並非不重視愛情。我覺得愛是世界上最重要的事情，所以我將全心全意保護愛，不希望我們的愛情成為大家討論的話題。」但她透露，自己期待幸福的婚姻，以及孩子：「我期待非常幸福的家庭生活：幸福的婚姻和幸福的孩子。事情自然發展讓我感到很安心。」

同場加映：梅根屢打破英國王室禁忌，她以美國前演員、雙重種族身份嫁入王室，童話式愛情故事的光環退去，揭露成為王室的女子，不過如囚鳥，脫離王室、「反叛」或許都不過是唯一成就自己的方法？

▼▼▼【按下圖看】點擊看梅根訪問精華，原來凱特曾把梅根惹哭、梅根曾找戴妃好友幫忙？▼▼▼

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同場加映：梅根與哈里在訪問中多次提到戴安娜王妃，說梅根的經歷相似？而戴安娜苦戀查理斯一生，後期兩人婚姻無性無愛，而王妃未曝光錄音揭女人最痛。

▼▼▼【按圖看】 戴安娜與查理斯曾是大家眼中的「童話」，但關於戴安娜王妃的王室生活紀錄片揭露，二人的婚姻，是不幸的開始。▼▼

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資料來源：《Dailymail》,《Jung and the Human Psyche: An Understandable Introduction》、《BAZAAR》、《standard.uk》、usmagazine