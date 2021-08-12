七公主｜江嘉敏演老千談一夜情　讚男友如超人放閃：得佢搞得掂我

七公主｜黃翠如、高海寧、林夏薇、江嘉敏、陳瀅主演的無綫劇集《七公主》開播，鄺潔楹飾演的劍擊手因東京奧運風潮備受矚目，而江嘉敏在劇中雙面人角色同樣破格，表面是斯文的鋼琴老師及乖乖女，實際卻是騙子，更與丁子朗有一夜情。

現實中的江嘉敏愛得簡單，與電競高層男友Anthony拍拖近3年，不時在社交平台放閃，沒有昂貴的鮮花、禮物、鑽戒，只有兩個人一起「搞怪」、吃東西的照片。



江嘉敏在新劇飾演雙面人。（《七公主》劇照）

江嘉敏當紅之際公開認愛

江嘉敏與Anthony會結緣全因「麻雀」，兩人在朋友聚會上相識，飯後朋友圍在一起打麻雀，不懂打麻雀的江嘉敏則坐在一旁，此時Anthony主動叫江嘉敏坐在自己身旁，有耐性地教她打，讓她對這個男生留下很好的第一印象。

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26歲的江嘉敏加入無綫5年，事業發展比許多人順遂，2017年在《親親我好媽》中飾演江美儀女兒，在劇中的清純學生形象讓她爆紅，翌年便在台慶劇《兄弟》中擔正成為女主角，備受重用，同時被封為「宅男女神」。不少年輕小花為了讓粉絲保留「幻想」，即使拍拖也只會地下情，江嘉敏卻在事業如日中天之際認愛男友Anthony。

江嘉敏憑《親親我好媽》爆紅。（《親親我好媽》劇照）

「超人」男友待江嘉敏如太后級寵愛

對戀情直認不諱，全因男友對她十分寵愛。江嘉敏稱呼男友為「超人」，更有男友專屬tag「#拯救地球系列」，她受訪時自嘲麻煩，「只有佢（男友）搞得掂我」。江嘉敏26歲生日時，兩人在家中「撐枱腳」，但男友也不忘放滿氣球，佈置得漂漂亮亮讓江嘉敏打卡，更送上自製千層蛋糕，十分有心思。

江嘉敏26歲生日獲男友送上驚喜。（IG@kaman_kong）

江嘉敏對拍照很高要求，卻常常在IG上傳「男友視角」的照片，大讚Anthony的攝影技術。Anthony雖不是專業攝影師，但替她拍照時卻有誠意兼認真，將家中變為臨時「攝影棚」，每次都會打燈，江嘉敏也不禁大讚男友拍出來的照片宛如光廣告照，更笑言可以讓「出租男友」做攝影師幫補家計。而有次兩人在餐廳約會被傳媒拍到，Anthony當然貼心替江嘉敏打卡拍照，接受訪問更稱女友是「專屬model」，在身旁的江嘉敏隨即甜笑，兩人甜蜜滿瀉。

拍拖後，發覺他愈來愈多優點，我在他身上亦學到很多東西

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江嘉敏男友即日來回北上送藥

平日Anthony在Instagram將江嘉敏稱為「My Boss」，更有女友專屬的tag「#mybossathome」，而江嘉敏受訪時直言男友將自己當成太后般遷就寵愛。平日江嘉敏夜收工，男友就會駕車接她，又會買湯包給她喝，男友工作不定時，但只要有時間一起吃飯，對方也會遷就她，選擇方便她的餐廳。

江嘉敏在台灣拍攝劇集《殺手》時，男友也有探班。（IG@kaman_kong）

江嘉敏之前到台灣拍攝劇集《殺手》時，Anthony也飛到當地探班。她之後到廣州拍攝《識玩旅行團》第二輯，出外景期間發燒，Anthony即日來回用了6小時，「人肉速遞」心意卡及藥物北上，假裝Room Service給女友驚喜，真是100分暖男。

維繫感情都需要雙方去做

江嘉敏男友是暖男，平日對她關懷備至。（IG@snoopthony）

對於男友的付出，江嘉敏昔日受訪時坦言「內疚」，自己往往只是「享受服務」的一方。漸漸地，她也學會付出，Anthony 30歲生日時，她為對方策劃驚喜派對，有空時也會接送男友上下班，對方生日時送上頸巾，又曾經試過整甜品給男友吃。兩人都為彼此付出時間心思，比金錢堆砌的物質更加可貴。

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