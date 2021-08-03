東京奧運｜諶龍摘銀感激老婆　娶羽壇一姐圓獎牌夢：她是最強後盾

東京奧運男單羽毛球決賽，被稱為「林丹繼承人」的中國球手諶龍對戰丹麥安賽龍(Viktor Axelsen)，最終0:2不敵，取下銀牌，無緣衛冕金牌。諶龍賽後與安賽龍擁抱並交換球衣，展示風度，網民大讚；諶龍在球壇的成就，不得不提他背後的女人王適嫻，她曾經是世界女單一姐，卻未能一㘣奧運夢；諶龍可說是「為愛而戰」，補回妻子的遺憾。



諶龍於東京奧運不敵丹麥選手安賽龍，賽後大方祝福並交換球衣，有風度舉動讓網民大讚。（Getty）

羽壇情侶相愛14年 妻子曾是世界第一

東京奧運男單羽毛球決賽後，有網民攻擊力戰敗於丹麥安賽龍的諶龍「不盡力」、「沒救了」。諶龍的太太王適嫻隨即在社交平台發文，隔空力撐丈夫，又上傳諶龍腳底滲血水泡的照片到Instagram的限時動態，間接回應網民「不盡力」的批評。

王適嫻曾是「羽壇一姐」，是最年輕的亞運金牌得主，世界排名曾經位列第一，後來兩次失落奧運資格，並在2017年全運會後宣布退役，她曾說「我去不了，把運氣都給他吧。」

這對羽毛球界的「神雕俠侶」相愛14年，由地下情到結婚生子，王適嫻一直都是諶龍的最強後盾。

諶龍奪金後，在社交網發表感言，並標註太太王適嫻。（Getty）

當年里約奧運，王適嫻隨團支持諶龍，從未下廚的她天天替他煮中菜，讓他以最佳狀態迎戰；諶龍與王適嫻2017年登記結婚，但忙於備戰東京奧運的他無瑕籌備婚禮，預計婚禮要在東京奧運後才能補辦，她卻從沒抱怨。2019年，諶龍在微博上以一句「希望你頭別太大，眼睛別太小」將為人父。

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當時正值東奧積分賽，諶龍只能盡量擠出時間陪伴孕妻。王適嫻獨自到醫院產檢，默默忍受孕期時的不適，將不安情緒埋藏在心。諶龍受訪時也直言感激妻子理解和支持，言語間流露內疚感覺，「女孩子嘛，即使父母都陪着，也比不上丈夫在身邊安心。」諶龍為了彌補，只能堅持每晚與妻兒視訊，將朋友聚會全都退掉，把訓練和比賽以外的時間都留給妻兒。

諶龍性格木訥 為王適嫻策劃驚喜求婚

諶龍自覺作為丈夫、父親不稱職，王適嫻卻覺得諶龍是個出色的丈夫。憶起兩人的浪漫事確有不少，諶龍性格木訥，明明與王適嫻拍拖多年，關係穩定，奪金之後外界都期望諶龍向王適嫻求婚，他卻沒有「表示」。

於是王適嫻直接「催婚」，問諶龍甚麼時候和自己結婚。諶龍才突然「醒悟」要對她許下承諾，

在我的心裏，奧運會完了，小嫻是我生命中最珍貴的人，不可能分開的，所以我沒有太上心。在她的心裏我是個死板的人，不懂浪漫。

諶龍為王適嫻策劃驚喜求婚。（IG@wangshixian_0213）

女生都愛浪漫，不解浪漫的他為王適嫻策劃一次驚喜求婚，在餐廳當中單膝跪下，深情告白並套上戒指，王適嫻感動淚流，她直言從未想過內斂的諶龍會當着親友面求婚，「我覺得以諶龍的性格應該很難做出這樣的事情。」

諶龍的確對王適嫻珍而重之，婚後仍不時製造「浪漫驚喜」，大時大節總有禮物鮮花。而在王適嫻生產當日，諶龍看到兒子出生後雖喜上眉梢，但第一句仍是緊張地問醫生「王適嫻怎麼樣？」 王適嫻坦言諶龍這些微細的舉動，讓她覺得很感動。

諶龍與王適嫻在羽壇上結緣，相愛多年恩愛甜蜜。(諶龍微博)

諶龍在羽毛球場上努力的身影，也深深打動了王適嫻。

曾是「羽壇一姐」的王適嫻是最年輕的亞運金牌得主，世界排名曾經位列第一，後來卻兩次失落奧運資格，諶龍安慰她：「別難過，有我就夠了」，王適嫻則回應一句「我去不了，把運氣都給他吧」，並在2017年全運會後宣布退役。

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里約奧運奪金 諶龍將金牌掛到王適嫻頸上

不少人形容王適嫻是「為愛退役」，不多不少覺得她是為諶龍犧牲，她在受訪時談及退役這個決定渾然不覺是「犧牲」，「路是我選的，諶龍現在是一線運動員，有備戰奧運會和大賽的任務，那麼我就把節奏放慢。」

自此之後，諶龍每場都是「為愛而戰」，補回王適嫻失落奧運的遺憾。

諶龍奪金時，向看台方向送一記飛吻，大概就是感激風雨同路的王適嫻。（Getty）

2016年的里約奧運賽後，他成功在男單項目奪金，隨即向看台那方送飛吻，此時王適嫻已經淚流不止，賽後金牌掛到王適嫻頸上，感激當時還是女友的她親身到場支持，；今屆東京奧運，他上傳摘銀照，並標註王適嫻，與妻子共享榮譽。

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