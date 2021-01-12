《萬千星輝頒獎典禮2020》在疫情之下如常舉行，女星的穿搭一向是每年「台慶」的焦點，各自穿上「戰衣」，台下又成為另一個爭艷鬥麗的「戰場」。而當晚一眾藝人都戴上透明膠口罩，讓觀眾可以看到他們的「靚樣」，而陳豪卻犧牲「靚仔樣」，成為全場唯一戴上外科口罩的藝人，相信全因想保障太太及小朋友，絕對是好丈夫兼好爸爸。

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陳豪堅持戴外科口罩 「犧牲樣子」換安全

陳豪在舉行《萬千星輝頒獎典禮2020》期間近乎全程都帶住口罩，只有在拍照時才會短暫脫下口罩。其實陳豪早在2020年12月參加《萬千星輝賀台慶》時已經有別於其他藝人，全程戴上外科口罩，當時他接受訪問談及戴口罩一事，他直言「安全問題上有擔心，我明白其他藝人可能因為妝容問題所以不戴口罩，但我覺得可以犧牲樣子換來安全，因為這不是一個人的事， 真的不可以掉以輕心。」陳豪為了妻兒相當謹慎，其實他一向都是圈中公認愛妻號，過去亦有不少寵妻事跡。

陳豪是全場唯一戴外科口罩的藝人。(01娛樂/陳順禎、葉志明攝)

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