張兆輝結婚24週年曬老婆女神照　堅拒粉絲誘惑：冇女人索過我老婆

撰文： 周咏詩 最後更新日期： 2021-03-15 22:00

58歲的張兆輝保養得宜，身材外貌依然是熟男中的「男神」。近年主要在內地發展的他，曾面對粉絲誘惑，但依然不為所動，絕對是好男人。日前，適逢他與太太郭碧妍（Gigi）24週年結婚紀念，一早要出門拍戲的他未能與太太慶祝，但也訂了玫瑰花送給太太，又在社交網站上傳收錄太太舊照及恩愛合照的影片，更情深表白「有一種人可以百看不厭，有一種感覺永如初見，我不知道假如不曾與你相遇，我會不會相信緣分，感恩有你陪我老去，是我這輩子最大的幸運」，可見兩人恩愛如昔。

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「愛你」常掛嘴邊 肉麻情話維繫婚姻

不少女性都會抱怨老公結婚後就會「變懶」，從前的浪漫驚喜統統消失，感情也會因此漸漸變淡，張兆輝卻是個例外。張兆輝1997年與太太結婚，婚後誕下一子一女，張太Gigi受訪時曾言張兆輝很喜歡將「愛你」掛在嘴邊，即使張兆輝出差工作，也會報告行蹤及傳肉麻信息給太太。

張兆輝每逢大時大節，即使人不到也禮到。（微博@好想瘦張太太）

兩夫婦不時分隔異地，張兆輝也盡量給予太太安全感。每逢結婚週年紀念，張兆輝就會在社交平台向太太公開示愛，縱然有時人不在身邊，禮物鮮花也從不「缺席」，結婚19週年時，身在內地的張兆輝託人為太太送上玫瑰及鑽戒，十分浪漫。

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拍拖即談婚事 好男人張兆輝「說到做到」

張兆輝表面上看似「口花花」，但背後卻是個有「膊頭」的男人，對太太的承諾全都說到做到。張兆輝太太接受訪問時，直言與張兆輝拍拖不久後，對方便向父母提出3年內會與自己結婚，最後真的兌現承諾。

張兆輝將家庭放第一位。（張兆輝Facebook）

張兆輝入行多年在影視界有一定成就，但他每次受訪都直言把家庭放第一位。現實也的確如此，他不工作時就留在家中，在內地不用開工就會留在酒店與家人「煲電話粥」。張兆輝到內地密密賺錢，早年為太太打本做美容生意，太太愛翡翠，有指他在2015年更投資3千萬開設珠寶店，送給太太當結婚週年禮物，名為「安碧」就是取太太名字中的「碧」字。兒子和女兒都到英國升學，他為了方便陪伴子女，因此在英國置業。

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