毛舜筠曬幸福全家幅　與區丁平閃婚26年恩愛依然：從不勉強彼此

毛舜筠在IG上傳「全家福」，大女兒區令山（Jannie）因疫情已久未見面，最近才回港，一家四口，場面溫馨。毛舜筠與美術指導區丁平結婚26年，恩愛依然。她曾經形容與丈夫的關係「好似拖鞋同睡衣咁舒服」；當年她和哥哥張國榮一見鍾情，沒有驚天動地走在一起，兜兜轉轉兩次婚姻失敗，可幸終於遇上到對的人，難得平淡自在。



毛舜筠最近為大女慶祝生日，上傳溫馨全家福。（IG@moje115）

毛舜筠遇上區丁平之前，在愛情路上也摔倒多次，她曾經歷2段婚姻，一度為另一半淡出娛樂圈，可惜終於也無法走下去。以為她會對婚姻「見過鬼怕黑」？毛舜筠卻在35歲與區丁平閃婚。這一次卻不一樣了，她仍然繼續拍電影、追她的「藍帶夢」，關係卻反而更長久美滿。

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17歲拒張國榮求婚 歷2次婚姻失敗

提起毛舜筠，毛舜筠最深刻印象，大抵應該是《家有囍事》的梁無雙（與張國榮一對），之後的《花田囍事》，甚至是《我愛香港》賀歲系列，都將她定性為喜劇演員，但更多人是會將她與哥哥張國榮旳回憶綑一起，因為她是唯一一位哥哥公開承認的女友。「當年我們一起主持音樂節目，記得是在（電視台）走廊裡初相遇，我對她一見鐘情。」在一次訪問中，張國榮這樣說。

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不過，這段被哥哥形容為「初戀」的愛情，甚至進展到求婚這一步，正如大家所知道，並沒有成為永遠的一對。後來毛舜筠在主持清談節目時承認了，17歲的她，因為哥哥太進取而嚇跑了，張國榮則說：「如果你當年肯嫁給我，可能會改變我的一生。」

拒絕了哥哥的求婚，沒有立即令她成為更幸福的女人。她先後經歷了兩段婚姻失敗。第一任丈夫是商人文舒揚，20歲那年結婚，甚至為對方息影3年，結果也是分手收場；28歲再與第二任丈夫編導蔣家駿結婚，婚姻維持6年也終告離婚。

毛舜筠35歲遇上真愛區丁平。（IG@moje115）

生活作息習慣大不同 空間與尊重最為重要

有說兩次的失敗，皆因性格不合所致，但這沒令毛舜筠失去對愛情的信心。與區丁平結婚26年，不時在社交媒體曬曬恩愛、家庭合照，她說過夫婦二人作息、生活習慣大不同，空間與尊重最為重要。拍電影時，她會絕對尊重區丁平的專業意見，會順他意思，不強行挑戰他。

毛舜筠與區丁平性格習慣截然不同，但從不試圖改變對方，兩人能走得長久的秘䛑，大抵正如她之前說過：

當兩個人初認識時，因為不了解對方，只被某樣特質吸引住，到生活在一起，真實一面暴露，你會話對方令到你失望，但同時，自己都一樣給人這樣的感覺，我覺得這就是永恒。 毛舜筠

毛舜筠與區丁平平淡但幸福。（IG@moje115）

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