陳法蓉遭前度欺騙對愛情悲觀　收求婚戒指卻悔婚：總覺很快就不愛

有「港普F4」之稱的蔡少芬、朱茵、洪欣及陳法蓉感情要好，最近一起參加真人騷《請吃飯的姐姐》大談情史。54歲的陳法蓉自爆「抽屜裏有很多求婚戒指」，曾經多次被求婚，但開心答應後卻「悔婚」，因總覺得「很快就不會愛我」。

陳法蓉常常高呼「單身快樂」、「不將就」，自認有愛情潔癖；回顧昔日戀情，慨嘆每次快要修成正果卻又退回原點。



陳法蓉在好姐妹面前真情流露。（陳法蓉微博）

追求者眾卻感自卑：怕對方很快會不愛

23歲以港姐冠軍的姿態出道，超短髮高冷形象的陳法蓉，不乏追求者。陳法蓉說，最多同時有7、8人。在劇集中常常擔任主角，在感情路上卻屢次成為「過客」。她受訪時回顧昔日戀情，留下感慨萬千的一句：

每一次愛情都是快要修成正果時退回了原點。

陳法蓉並非沒有機會嫁人，但「臨門一腳」她卻沒勇氣踏前一步。她在節目上稱，抽屜裏有很多求婚戒指，被求婚當下欣然答應，但不安隨之湧上心頭，她直言「我跟一個人談戀愛，他們求婚時，我會很開心地答應，但答應後，我馬上就會想，他其實很快就不愛我了，然後我都會找些理由拒絕對方。」

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1994年，陳法蓉與才子倪震拍拖，對方大讚她美得讓人「流鼻血」，然而倪震兜兜轉轉還是回到周慧敏身邊。陳法蓉後來與許晉亨傳出緋聞，有傳她覺得對方「貪玩」，拍拖半年後便分手，最後許晉亨為了李嘉欣定下來；陳法蓉與內地演員楊俊毅戲假情真，這段姐弟戀談了4年，可惜最後也無疾而終。

被嘲諷墮入「桃色陷阱」：想過寫遺書

數到最近公開的一段戀情，已是12年前，陳法蓉2008年開始與「油王」朱明拍拖，兩人論及婚嫁，表面富貴實則是「空心油王」，欠債累累的他其後失蹤，街頭上出現「港姐陳法蓉前男友朱明再次欠債不還」的「街招」，讓她很困擾。

對上的一段情，讓陳法蓉最心力交瘁，她在節目《志雲飯局》中提及，當時有傳她介入陸詩韻與朱明的感情，朱明失蹤後又有雜誌嘲諷她墮入「桃色陷阱」，讓她一度產生「寫遺書」的想法。

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對愛情悲觀寧願單身：不要隨便對待婚姻

女人在情路上履受挫，總有人原因歸咎於她們自身，太衝動沒帶眼識人、只看條件選對象、太挑剔所以戀愛沒結果等等。其實有些女人就只是單純地「運氣不好」，陳法蓉或許也是如此。

桃花運旺盛，但不想隨意展開關係，她說，每次拍拖對象都是追求她一段時間，才能打動她芳心。

陳法蓉現在享受單身。（陳法蓉Facebook）

陳法蓉對追求者「高傲」，但一旦愛上又會變得沒自信，怕對方會對自己生厭，終有一天會離開自己：

我就是沒有自信，覺得自己不夠好，然後談戀愛之後，他們很快就不愛我，我老是會有這樣的感覺。

言談間透露出她對愛情悲觀，經歷過數段戀情「徒勞無功」，一度緋聞無數的她變得沉寂下來，對戀愛更加謹慎。她說，碰不到對的人寧願單身，又不時在微博上分享愛情觀，她曾說，「不管多大多老，不管朋友怎麼催，都不要隨便對待婚姻，結婚不是打牌，重新洗牌是要付出巨大代價的。」

陳法蓉坦言，「對愛情還是保持點兒潔癖，不隨便開始，不急着妥協」，寧願靜心等候「完美的白馬王子出現」。

陳法蓉自認有愛情潔癖。（陳法蓉微博）

單身的日子，陳法蓉沒有如「怨婦」天天喊寂寞，而是不斷製造「一個人的快樂」。疫情前常常周遊列國，不想見人就在家當宅女，學懂自愛不用討好旁人。她更曾霸氣發表「單身宣言」，「不是單身選擇我，而是我選擇了單身。我相信那句話，比孤獨更孤獨的是和錯的人在一起。」

不是單身選擇我 而是我選擇了單身

陳法蓉形容自己是「快樂的單身女人」，但依然相信愛情，等待那個能撫平她內心不安的真命天子出現：

我每一次喜歡一個人不是因為他有什麼背景，或者他多麼有錢，而是他給我的安全感。

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