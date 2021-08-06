周潤發獲浸大頒榮譽博士　享受簡單平淡不奢求：感恩陪伴已足夠

周潤發於本周六（ 8月7日）由浸會大學頒授榮譽人文博士，表揚他對電影界的貢獻及專業成就。發哥從影近50年 ，演出不少經典之作，曾奪多次影帝獎項，也曾赴荷里活打拼；近年他大多時間在享受生活及行山，不時被市民「野生捕獲」。他與太太陳薈蓮結婚逾35年，人生起起跌跌，何時何地，他身旁總有太太陳薈蓮攜手相伴。



周潤發獲浸會大學頒授榮譽人文博士。（01娛樂/梁碧玲攝）

周潤發哥於1999年已獲香港演藝學院頒授榮譽院士，2001年獲香港城市大學頒授榮譽文學博士，這是第三次獲學院頒授榮譽名銜。

「能做大事的男人，都是為了女人。放棄愛情的男人，甚麼事都做不成。」這是周潤發在《無雙》的經典對白；事實上，周潤發在演藝成就斐然，經歷人生起跌，身旁便總有太太陳薈蓮的身影。

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最強助手「發嫂」助發哥進軍荷里活

陳薈蓮為新加坡富商之女，周潤發則出身清貧，是南丫島原居民，學歷只有中三程度。一步一步踏上影帝之路，除了憑堅毅精神，陳薈蓮功不可沒。

周潤發進軍荷里活時，便是她代為與荷里活的經理人溝通；周潤發不諳英語，她耐心教導，每天都堅持與他以英文對話。

周潤發曾被指外形與陳薈蓮不相襯。（《魯豫有約》影片截圖）

周潤發的圈中好友林青霞也認識陳薈蓮，曾說：「陳小姐脾氣很好，很溫柔，發仔說什麼，她都靜靜地聽着。這個女孩子真難得，發仔是賺到了！」

陳薈蓮是經朋友介紹認識周潤發。她於《魯豫有約》節目專訪中曾透露，初認識周潤發時，覺得他富魅力且迷人，但當時聽過「太多不好的傳言」，故只把他當作普通朋友。直至周潤發兩年間不斷主動的寫情信、約見面，陳薈蓮才漸漸打開心扉。

周潤發與陳薈蓮相愛34年。（微博圖片）

發展成情侶後，曾有人批評陳薈蓮長相太普通，配不上周潤發。每次周潤發都會這樣回應：

外貌漂亮的女性我見得多了，看得多了，也就覺得平常了。而我現在選擇女友的條件是內心的美，因為我感到內心的美更難得，更重要，也更吸引我。

周潤發經歷婚姻失敗曾言：我不會娶你

然而，周潤發與陳薈蓮最初走在一起時，曾直言「你要記住，我不會娶你。」背後原因是他曾經歷一段失敗的婚姻。周潤發與余安安於1983年結婚，短暫的婚姻只維持了九個月。

周潤發曾明言不會娶陳薈蓮。（《魯豫有約》影片截圖）

陳薈蓮沒有因為周潤發不打算與自己結婚而結束關係，繼續留在他身邊。1986年時，周潤發到紐約拍攝《秋天的童話》，陳薈蓮也有同行。一場通宵拍攝後，周潤發突然提議「我們不如結婚」，沒有鮮花、戒指及隆重的結婚儀式，但陳薈蓮還是感動答應。隨後兩人在美國登記，以15美元便註冊成為合法夫妻。

周潤發曾於訪問時說：

她為我付出太多，總要給她一個名份。

陳薈蓮從不介意付出，更直言「這一生中，上天賜予給我最好的禮物，就是我能成為周潤發的老婆。」

隨周潤發到香港定居 花7年時間走出喪女之痛

周潤發與陳薈蓮的婚姻之路，也不是無風無雨。

周潤發與陳薈蓮結婚後5年迎來第3位家庭成員，陳薈蓮懷孕後，二人已準備好迎接新生命誕生，可惜出生一週前，腹內女兒因臍帶纏頸致窒息夭折。周潤發與陳薈蓮悲傷不已，對陳薈蓮的打擊尤甚，據報道指，她花7年時間才漸漸走出喪女之痛。

周潤發與太太一齊走過喪女之痛。（VCG）

周潤發明白這時太太最需要自己的支持，他推掉所有的片約和活動陪伴左右，他又鼓勵太太一起做運動、爬山，流汗的感覺令人覺得存在於世上已經是一件美好的事，至少他們還有對方。此後，二人再沒有特別計劃生育，寧可享受當下。

發哥曾在訪問時坦承，他們也甘於平凡，生活平淡，簡簡單單就好，不需要製造童話般的生活，夫妻吵架是家常便飯，將心比心，才能走得更長更遠。

曾被問及沒有兒女是否遺憾，他豁然說「沒有遺憾，愛情就是感恩與陪伴。我們2個人已經足夠幸福，其他的我就不奢求。」二人決心平淡地好好過日子，他早和太太商議好，身後會將家產捐出作公益。

陳薈蓮曾說過周潤發不解浪漫，但享受簡單平凡，懂得珍惜緣份，從不鬆開彼此的手，這種幸福難能可貴。

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