魷魚遊戲｜48歲李政宰認愛前三星太子妃　相愛6年卻堅持不結婚？

魷魚遊戲｜48歲李政宰因主演Netflix 原創韓劇《魷魚遊戲》而爆紅，該劇打破美國歷史紀錄，成為最受歡迎的韓劇，讓李政宰人氣急升。作為實力派演員，李政宰獲獎無數，年僅27歲便奪得青龍獎獲封「影帝」；不過現實生活中李政宰的感情之路卻頗為坎坷，他曾戀女演員金敏喜，卻無疾而終，飽受情傷，如今堅持不婚全因「一個原因」？



48歲李政宰主演Netflix 原創韓劇《魷魚遊戲》而人氣急升。（《魷魚遊戲》劇照）

李政宰主演《魷魚遊戲》再掀事業高峰 號稱「韓國最年輕影帝」

最近風靡全球的Netflix劇集《魷魚遊戲》掀起一陣追劇狂潮，韓國影帝李政宰憑藉飾演男主角「成奇勳」，再創事業另一高峰，獲得空前人氣。作為實力派演員，李政宰早在韓國影視圈獲得傲人成就，曾與全智賢合作經典愛情電影《觸不到的戀人》，1999年主演電影《沒有太陽》一舉拿下青龍獎最佳男主角，當時年僅27歲的李政宰成為韓國影史最年輕影帝。

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曾愛上「男神收割機」金敏喜 分手後陷低潮

在演藝事業創下輝煌成就，「影帝」李政宰的愛情之路卻頗為坎坷。他曾經高調認愛韓國女演員金敏喜，作為「男神收割機」金敏喜的交往對象個個來頭不少，有指包括趙寅成、李洙赫等，李政宰亦是她的「裙下之臣」。

2003年李政宰與金敏喜高調戀愛，經常雙雙結伴出席活動，愛得大方又甜蜜。據悉李政宰深愛女方，更公開表示：「我覺得她是我的真命天女，能一輩子陪伴我。」可惜好景不長，這段戀情僅維持了3年便告吹，有傳分手後李政宰一蹶不振，甚至酗酒療癒情傷，沉寂了一段時間。如今有傳金敏喜與韓國導演洪尚秀展開不倫戀，被指介入他人家庭的第三者，引起極大爭議。

李政宰與金敏喜曾高調戀愛，以「情侶檔」形式出席各種活動。（한국경제TV）

情牽失婚千金 低調拍拖堅持不婚：不讓她受傷害

情傷過後，李政宰選擇低調戀愛，與現任女友林世玲穩定交往，女方來頭不小，不但是韓國大象集團的千金，更曾與三星集團掌門人李在鎔有過一段婚姻。當年年僅21歲的林世玲嫁給韓國首富李在鎔，成為「三星太子妃」，婚後誕下一子一女，不過維持了11年婚姻後，最終以離婚收場。

李政宰承認與韓國大象集團的千金林世玲穩定交往中。（Getty Images）

「失婚千金」林世玲遇見李政宰重燃愛火，自李政宰承認與林世玲的戀情，至今已穩定交往6年。今次李政宰選擇小心翼翼地保護這段感情，鮮少在鏡頭前談及感情，不願自己的藝人身份讓另一半被公眾議論，愛一個人是竭盡全力不讓對方受傷害。

據韓媒報道李政宰透露不婚念頭，他希望私生活能保持低調不再受外界關注：

我是藝人，私生活自然會受到大眾關注；但是林世玲是普通人，更是孩子們的母親，我不想她和她的家人因為我而受到傷害。 李政宰

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