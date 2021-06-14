39歲宋智孝感情空窗多年　寧願單身不強求婚姻：一個人過得更好

撰文： 劉思婷 最後更新日期： 2021-06-14 20:00

39歲宋智孝主演的新劇《來魔女食堂吧》即將播出，預告中宋智孝以一身黑色冷艷造型亮相，煙燻濃妝讓人眼前一亮，今次挑戰「魔女」角色讓觀眾十分期待。性格率真的宋智孝一直深受觀眾喜愛，不過她的感情生活卻一直空白，即將邁入40歲的她，自有一套愛情觀反而覺得單身更自在？

宋智孝主演新劇《來魔女食堂吧》 化身冷艷美魔女，以全新煙燻濃妝造型亮相，讓人眼前一亮。（tving.official）

宋智孝近40歲仍未有結婚念頭 滿足現狀足夠幸福？

即將邁入40歲的宋智孝多年來一直在為事業打拼，鮮少有感情消息傳出，感情長期處於空窗期。然而，身為熟齡女神，宋智孝難免被問及感情狀況，對此她的態度卻顯得尤為豁達，宋智孝坦言自己仍未有結婚的打算，對於目前的生活感到很滿足，她表示：

我很滿足現在的生活，現在很好，不知道未來會不會出現讓我改變生活方式的人，但現在很幸福，跟狗狗一起生活很幸福。 宋智孝

宋智孝坦言十分享受單身生活，不急著戀愛。（my_songjihyo@IG）

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我實際上更喜歡現在的這個自己，似乎過得更好。我現在一個人，不需要依靠任何人。 宋智孝

宋智孝寧願單身也不強求愛情：一個人生活也很有趣

敢愛敢恨的宋智孝對愛情處之泰然，即使到了談婚論嫁的年齡，比起接受社會的價值觀，她似乎更忠於自己。宋智孝無懼年齡漸長，她分享自己對於年紀並沒有太大的感覺，只是生理上來講，上了年紀身體容易感到疲憊。隨著歲月成長，宋智孝坦言自己心境比以前更開闊，許多以前沒能做到的事情，現在都可以做到了，還想繼續嘗試新事物，所以感覺更好。

如果我遇到適合的對象，當然我也會想和他廝守一輩子；不過如果我遇不上的話，那自己一個人過著有趣的生活也是個不錯的選擇啊！誰說女生一定要有老公？ 宋智孝

近40歲的宋智孝感情空白，也不急著要結婚。（my_songjihyo@IG）

宋智孝出道21年只傳過兩次緋聞

回顧情史，宋智孝出道至今只傳過兩次緋聞。其中一段眾所周知的戀情要屬她與韓國CJ娛樂公司代表白昌洙的戀情，2012年她大方承認與白昌洙拍拖，有傳雙方已見過對方父母，甚至到了談婚論嫁的地步。可惜好景不長，短短一年多就被指分手。

而另一段備受矚目的要屬《Running Man》中的「週一情侶」情誼，當時作為固定成員的宋智孝與Gary在節目中的親密互動與曖昧情愫，深得粉絲喜愛，成為節目中的「熒幕情侶檔」。但是這段讓人霧裏看花的感情，最後還是無疾而終。Gary自退出《Running Man》後，很快與小10歲的圈外女友結婚，更誕下一子，而「週一情侶」情緣也只能「胎死腹中」。

宋智孝與Gary的「週一情侶」熒幕情侶形象擁有大批粉絲。（宋智孝@微博）

單身，可以是一種選擇。

比起接受社會的價值觀，變得墨守成規，宋智孝更加享受自己的個人生活，用自己不疾不徐的步伐享受著單身人生。愛情無法勉強，亦不可將就，即使一個人，內心也可以活得很富足。宋智孝對愛情豁達的態度，展現她溫柔又強大的內心，忠於自我，真正自由自在地過活。

宋智孝享受著單身人生，勇於嘗試許多新事物。（my_songjihyo@IG）

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