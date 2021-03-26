撰文： 劉思婷 最後更新日期： 2021-03-29 10:07

韓國公認的「頂級男神」孔劉與另一「鮮肉男神」樸寶劍合演動作科幻電影《複製人徐福》即將上映，該劇講述前情報局特務「閔基憲」（孔劉 飾）誓死保護擁有永生秘密的複製人「徐福」（樸寶劍 飾），而展開緊張刺激的追逐戰。兩大男神同台飆戲，讓粉絲都紛紛期待他們會碰撞出怎樣的火花！

韓國兩大男神孔劉與樸寶劍共同主演新電影《製人徐福》。（《複製人徐福》劇照）

▼▼▼【（按圖看） 孔劉為《複製人徐福》減重消瘦，男神變憔悴大叔？】▼▼▼

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41歲孔劉是「緋聞絕緣體」 出道20年只同一人傳過緋聞？

作為一線演員，孔劉並不高產，不過佳作卻比比皆是，包括《咖啡王子1號店》、《熔爐》、《鬼怪》、《屍殺列車》等，每部作品口碑與收視雙收，從不讓粉絲失望，可謂「孔劉出演，必屬佳品」。而出道近20年，孔劉卻鮮少傳出緋聞，私生活極為低調，不過他在訪問中卻會毫不吝嗇地分享自己的感情觀，展現專情大叔的獨特魅力。

孔劉出道20年與許多女演員合作過卻鮮少傳出緋聞，感情生活極為神秘。（management_soop@IG）

▼▼▼【孔劉出道以來只同一人傳過緋聞 對象同樣是韓國頂級演員？】▼▼▼

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男神孔劉堅持「佛系戀愛」：愛情要慢慢來

孔劉真實性格與「角色」反差大？

與熒幕中看到孔劉對「喜歡對象」積極又熱情的表現有所不同，私底下的孔劉性格慢熱，面對愛情更是慎重又小心。孔劉曾在訪問中自認：「我不是女生喜歡的類型，在愛情面前不是果斷有勇氣的男人。」他表示演戲時代入角色能夠很快表達情感，但現實生活中絕不是那種會迅速墜入愛河、愛得轟轟烈烈的類型，戀愛態度相當保守。

我不容易墜入愛河，可是決定開始後，戀愛的時間就會很長。 孔劉

現代都市人很容易就能展開一段新戀情，不過愛情來得快去得也快。在湍急的洪流之中，唯獨孔劉不疾不徐，拒絕「速食愛情」，對他來說愛情不是分秒必爭的競賽，緣分也無需刻意尋找，當時機來到就會自然而然地發生。

▼▼▼【孔劉曾大方分享自己的理想型 「這一類」女生最吸引他？ 】▼▼▼

孔劉對愛情十分保守及謹慎，不會輕易墜入愛河。（management_soop@IG）

孔劉曾分享他的感情觀：「我覺得愛情是非常慎重的，也需要堅持，所以踏入一段感情之前，我會想得非常全面。」孔劉表示即使自己心動，也不會馬上付諸行動，需要「觀察期」去檢視雙方是否適合及培養感情。正是因為對感情認真謹慎的態度，無論「愛情空窗期」有多長，他都不會貿貿然開始一段感情，也因為這般堅持， 每一段戀情時間都能維持很久。

我已經厭倦了與人約會，因為我習慣了單身，我不會試圖去找個伴侶，只是等待緣分的出現。 孔劉

孔劉曾提及「理想的愛情」對他而言，是能夠遇見尊重彼此空間的人，相愛同時能保留個人時間。確實，每一份愛情都需要「喘息的空間」，保持適當的距離和空間，才能維繫長久。而嚮往「老派」的戀愛方式，造就孔劉對待愛情專一與執著的態度，也讓人情不自禁地陷入他獨特的魅力之中。保守戀愛觀的背後，獨有一份溫柔和窩心。

孔劉認為愛情需要保留空間，才能維持長久。（management_soop@IG）

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