撰文： 劉思婷 最後更新日期： 2021-02-16 22:00

由韓國男神宋仲基主演的電影《勝利號》日前在Netflix開播，讓一眾引頸以盼的粉絲都大感興奮，而早前宋仲基出席《勝利號》記者會時首次揭露離婚時心境，隨即引起熱議。

由宋仲基主演的電影《勝利號》日前終於在Netflix開播。《勝利號》（news1）

與宋慧喬離婚近2年 宋仲基首次揭離婚心境 粉絲感心痛

曾經是娛樂圈中的「神仙眷侶」，宋仲基與宋慧喬「雙宋夫婦」於2016年，在世人的見證與祝福下攜手步入婚姻殿堂，然而美滿故事卻忽然直轉急下，兩人婚姻僅維持20個月便劃下句點，讓人惋惜不已。分道揚鑣後宋仲基與宋慧喬便各自寄情於工作，似乎要用忙碌生活來麻醉自己療癒情傷。

▼▼▼【回顧宋慧喬宋仲基昔日甜蜜合照】▼▼▼

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宋仲基近日出席自己主演的電影《勝利號》記者會時，透露自己飾演這個角色的心境，他表示：

第一次看劇本看泰浩這個角色時，第一時間想到的是『自暴自棄』這個詞，生活的一切都陷入谷底，感覺是沒什麼想法、停滯不前的角色。

由於這部作品是宋仲基離婚後接演的首部電影，他坦言拍攝初期自己與「泰浩」這個角色有著相同之處，暗示離婚後的自己，宋仲基直言：

拍攝時，我實際的內心狀態，其實和片中角色初期是有相似之處的。

一番言論不禁讓人聯想當時他正經歷與宋慧喬剛剛離婚的艱難時期，宋仲基首次揭露內心真實心情讓一眾粉絲都大感心痛，紛紛為他加油打氣。

▼▼▼【宋仲基在《勝利號》中的演出其實是在「做自己」？】▼▼▼

曾被譽為「王子與公主」的童話愛侶 離婚告終聲明藏端倪？

宋仲基離婚聲明矛頭直指宋慧喬？

有韓媒披露宋仲基是自行提出離婚的一方，還透露宋仲基交付離婚資料給法院時還未告知女方，甚至連任何金錢賠償都不要，似乎是鐵下心腸想「速戰速決」與女方結束婚姻關係。宋仲基亦先發制人先發表離婚聲明，其中「比起譴責彼此並爭論誰應該受到指責，我們更希望離婚過程能夠圓滿結束」一句更被外界視為帶有警告意味，話中有話，暗示對方應理性妥善處理離婚事宜。

▼▼▼【宋仲基與宋慧喬先後發佈離婚聲明】▼▼▼

宋慧喬與宋仲基離婚讓不少人感到惋惜。（VCG）

而宋慧喬則以「性格不合」總結離婚原因，宋仲基堅決態度讓外界不少人將矛頭對準宋慧喬，韓媒及後爆出不少她年少成名個性任性、有嚴重公主病等負面新聞，還有傳兩人就生育問題存在分歧，埋下導火線。一直以來，外界對於兩人離婚原因揣測紛紛，有指雙宋婚姻出現難以彌補的裂痕，看來即使外貌合襯，但婚姻仍靠相處，是一門難修的人生課題。

許多人離婚主因並不是因為「出軌」？

離婚原因種種，從相愛到分離，令人不禁歎息相愛容易相處不易。美國The Prevention and Relationship Enhancement Program（PREP）項目曾對52位離婚人士進行一項調查，研究結果總結了幾個導致婚姻破裂的原因，許多人都認為「出軌」是導致離婚的主要原因，事實卻不然！

▼▼▼【「這些原因」導致走上離婚之路成為婚姻殺手？】▼▼▼

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▼▼▼【離婚後宋慧喬曾鬆口首談感情觀？==>同場加映：宋慧喬與宋仲基離婚一年首談感情觀 暗示「這原因」終致婚姻破裂】▼▼▼

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