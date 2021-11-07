脫單攻略｜7招衝破曖昧成戀人必殺技！惹他吃醋嫉妒即被抱緊處理

沒有人喜歡一直被吊著胃口，通常曖昧只會維持一段時間，當時機成熟，只要漸漸靠近的兩人中，其中一方踏出第一步，首先表白，通常結果都會「一翻兩瞪眼」......



曖昧真的讓人受盡委屈？

親密關係，最令人嚮往的是初相識時，大家互猜心意的過程。對方若一天沒表白，一天就未能確立彼此的關係，這種霧裡看花的感覺讓人充滿想像，興奮又期待，但又感到患得患失、捉摸不定；這種關係就是我們熟悉的「曖昧」。

徘徊在似苦又甜之間 望不穿這曖昧的眼

愛或情借來填一晚 終須都歸還 無謂多貪

猶疑在似即若離之間 望不穿這曖昧的眼

似是濃卻仍然很淡 天早灰藍 想告別 偏未晚

——王菲〈曖昧〉



但是，可能還在試探，可能還在觀察；正因為不確定彼此的心意，不確定應否進入下一階段的戀人關係，所以互相都不願作出承諾，但亦不捨得明確地拒絕對方，只好繼續維持著這種模糊的狀態。想突破這種僵局嗎？不管你們正在曖昧或是快步入穩定期，耍一點小手段讓對方吃吃醋、怕失去你——以下七招，都能令他重新審視你的重要度喔！

曖昧期太長的話，不妨試試以下七招，讓對方害怕失去你而出擊表白吧！（點擊放大閱讀）▼▼▼

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一、跟對方聊別的曖昧對象

如果你在單戀他，又或是你們還處於曖昧期，那在他面前提到別的曖昧對象或別人的好，保證會讓他的勝負慾瞬間燃起，狩獵本能爆發。因為對方如果知道，你對他也有「愛戀的情緒」，他可能會覺得很安心，所以就想先放著、再騎牛找馬看看——但若有一天，你竟然開始把焦點轉移到別的對象身上，甚至跟他大聊特聊其他陌生人的優點，這件事會讓他產生危機意識，開始害怕可能失去你。

二、讓他知道你自己的生活也可以很精彩

如果你們的感情熱度已經趨於平淡，你開始覺得跟他說話，都像在對牛彈琴，那奉勸你把時間花在別的人身上。該知道，要讓對方珍惜你的方式，就是要讓他知道，你除了他，也有其他生活圈。也就是說，你自己要清楚，除了他，你也要有自己的生活。若人生是一張椅子，愛情只是椅子但你若還想努力就的其中一隻腳而已，不是全部。而當他開始意識到，若他不理你，你每天還有豐富的生活時，肯定會引起他的注意，甚至會吃醋、不安感發作呢！

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三、提升自我魅力，不再附庸於他

千萬不要因為覺得他是你的唯一，或者認為自己已經有很穩定的戀情，就開始產生怠惰與偷懶的心。無論你是不是在曖昧期，都要努力讓自己的身心狀態看起來很完美，隨時保有吸引力。很多人愛情長跑後的分手都是肇因於此——平淡乏味的生活、日益走樣的身材、聊勝於無的日子。所以說，當你的曖昧對象發現你剪了新髮型、因為去健身而讓體態更健美、甚至還去學才藝、學音樂——原本常常被他忽視的你，保證會再度勾起他的注目，甚至擔心你被別人搶走呢！

四、故意對別人感到興趣或被逗笑

若你的曖昧對象佔有慾很強，你可能從他們鎮定的行為與高深莫測的表情看不出來，但一點小事，就能勾起他們的嫉妒心。例如：當別的男人在講笑話，你卻笑得很開心，這種事看起來很小，卻會讓對方很在意。雖然說幽默感是見仁見智的事情，但普遍而言，男人真的不樂見別人擁有「逗笑自己伴侶」的能力，因為他們的自尊心與佔有慾是他們專屬的工作啊！

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五、故意在社交媒體上展現魅力

你想讓自己看起來更有價值、更有魅力的話，不妨就開始在 Instagram 或Facebook上發佈美照吧！這個行為本身所流露出的自信風采與動人氣質，加上可以預期到、蜂擁而來的讚美與讚數，都會讓他意識到：「原來這個人這麼受到喜愛，我非要得到不可！」讓他知道，他的曖昧對象可是大家都喜愛並欣賞的，他要是再不把握，眼前的寶藏就會被人給追走了~

六、讓對方感覺可有可無，不被需要

無關性別，人類其實很簡單：每個人都喜歡「被需要」的感覺。但是如果你從曖昧對象身邊拿走這種「被需要」的感覺，你自己做，或找別人做也可以時，他會感受到一股很失落的淒涼感，因為，原來你不是非他不可的啊。對於這種狀態，他必定會很失落跟吃醋。如果他真的相當喜歡妳的話，為了引起你的注意，他也會加倍對你好。因為他想當世界上，唯一能幫你做任何事的人。

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七、回覆訊息別秒回

你三不五時就盯著手機，深怕錯失心儀對象的任何訊息嗎？一來對方會很容易預測你的行為，二來會覺得你是個缺乏個人生活或「很容易得到」的女生。千萬別自以為秒讀秒回代表「我很重視對方，他知道了會感動」。恰好相反，這會讓曖昧對象覺得你是個沒有魅力的個體！直接把整副牌攤給對方看，那後面誰想繼續玩？一點樂趣也沒有。在曖昧階段吸引對象，神秘感是很重要的武器。風情萬種的你，別讓對方輕易預測到！

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【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】