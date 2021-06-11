戀愛脫單｜是我在單戀還是他也有意思？曖昧期男生有這6種試探

撰文： Niusnews妞新聞 最後更新日期： 2021-06-11 11:02

曖昧是戀愛中最美好也最折磨人的時刻，你們之間那若有似無的情愫，真的讓人心癢癢到不行啦！就因為你們還不是男女朋友，所以聊天互動的過程中，難免會想試探一下對方，畢竟太直白可能會把對方嚇走啊……編輯列出了曖昧時期會出現的6種試探以及真正的涵義，有曖昧對象的你趕快來瞧瞧吧！

曖昧期間，對象有這麼問過你嗎？原來是試探！快來看看背後涵義（點圖放大閱讀）▼▼▼

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你在幹嘛＝我想跟她聊

當他問你「在幹嘛」，其實就代表了他現在有空，想要跟你聊天啊！如果這個時候你淡淡地回「在忙」，甚至敷衍個兩三句就消失，會讓對方心靈受創啦……另外，如果他問你「周末要幹嘛」，十之八九就是想約你出去。你不一定要主動問他，但是可以做球給讓他來約你啊XD例如，「某某電影感覺不錯」或「沒有約但想出去走走」等等（眨眼）

某某電影／展覽／餐廳好像不錯耶＝要不要一起去？

當他突然提到：「某某新電影感覺很好看」，就是你做球的好時機，只要回：「對啊，好想看喔」，他就能順勢問你要不要一起去囉！在這裡偷偷爆某位妞編輯的料，之前她得到免費的電影票，問一個男生有沒有興趣，結果對方居然回：「你不想看喔。」害她只好直接了當地說是想約他去啦……（呆頭鵝無誤XD）

你覺得某某如何？＝你喜歡怎樣的對象？

不要懷疑，他就是想藉由你愛的明星，推測出甚麼類型的異性是你的菜啦！

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你異性朋友很多嗎？＝你是不是只把我當朋友？

有時候不免懷疑，對方跟自己這麼聊得來，又常常單獨約出去，到底是對自己有意思，還是本來就有廣大的異性好友。當他不經意地問你是不是有很多異性朋友，絕大多數都代表他想知道自己在你心中的定位，只是朋友，還是……比朋友再特別一點呢？

你還會用某交友軟體嗎？＝你還有跟別人曖昧嗎？

網路交友已成司空見慣，但通常遇到有興趣的對象後，就會轉戰到Line或Facebook等等的軟體，每天跟對方聊天打屁都來不及了，根本沒心思再去認識新人啊！但你不免還是會想知道，對方是不是也有一樣的想法，還是根本是自已會錯意，在那裏一頭熱呢？

當你的另一半一定很幸福＝我想成為你的另一半啊

這應該就很明顯了吧，再遲鈍的人應該也聽得出來，畢竟誰有事沒事會冒出這句話啦？XD

曖昧的前提是你們都要對彼此有意思，如果只是你一廂情願，那以上的種種試探也就不成立啦……想確定是不是你在單戀嗎？那就來看看這6個徵兆他中了幾項吧！

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