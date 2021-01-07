男生5個曖昧線索　有這些徵兆代表喜歡你：對你大小事都感興趣？

很多人都說女人心海底針，但其實男人心也不是那麼容易可以理解，在和喜歡的人曖昧時，總會想要找到很多線索，證明對方有那麼一點在意和喜歡自己，但總是東想西想也找不到一個頭緒，這次搭編要教有喜歡對象的女孩小撇步，透過５個徵兆察覺他的心思，讓自己能夠終結單身

5個徵兆，確認曖昧對象是否喜歡自己（按圖看更多）

徵兆 1 ：對你的大小事情都感到興趣

在曖昧時期，總會喜歡跟彼此分享生活的大小事情，女孩可以透過聊天的過程，觀察男孩的反應是不是感興趣，最簡單的方式就是看他會不會將話題延續，像是如果妳透露最近喜歡的興趣，他會不會進一步詢問更多細節，能夠代表他是不是對妳有興趣，想要有更多的瞭解。

徵兆 2 ：遇到挫折和失敗時會向妳傾訴

遇到挫折和失敗時，往往會讓一個人展現脆弱的一面，男生通常是比較愛面子的人，唯有在比較放心和喜歡的人面前，才願意將自己脆弱的一面展現出來，如果他願意找妳談心，相信妳在他心中也一定是放在特別的位置上。

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徵兆 3 ：妳身邊出現異性時出現忌妒行為

這個徵兆非常重要，女孩可以在曖昧時耍一點點小心機，測試對方到底有沒有喜歡自己，可以在聊天過程時，不經意的提到身邊有誰也在追求自己，看對方的反應如何，如果有出現忌妒行為，他喜歡妳的機率就會非常高喔！

徵兆 4 ：記得妳的生日以及微小愛好

男生通常比較粗神經，如果他願意為妳記下一些微小事情，且都是有關於妳的事情，那表示他對妳有一定的重視程度，另外也能夠代表他這個人貼不貼心，如果妳理想中的男朋友必須做到給予小驚喜，那在曖昧時一定要觀察他會不會有這個舉動。

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徵兆 5 ：不會拒絕不經意的親密小舉動

最後一項測試非常重要，也是曖昧中的小小心機，女孩可以給予喜歡的男生不經意親密小舉動，看看對方的反應是不是帶點害羞但又不會拒絕，害羞是一個關鍵點，因為如果他是不拒絕但又大剌剌的不在意就要小心，他有可能只是把妳當成很好的朋友，並不是喜歡的對象。

Dappei 結語：

搭編要在這邊，祝福所有有情人都能終成眷屬，談感情不只能是順其自然，還是要在小細節上下功夫，用心在彼此的身上，相信一輩子都能夠甜蜜維持熱戀。

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原文：別糾結在自己的小劇場！這 5 個徵兆確認曖昧對象是否喜歡自己，一起終結單身吧！

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