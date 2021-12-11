男生喜歡你就會這樣做！看到這7個舉動　就知道他對你有好感

好不容易認識異性，卻總是摸不清楚他對你的意思，加上男人往往又相較起來木訥，與其去猜他的心思，倒不如從他的行為去觀察。快看看你鎖定的對象，有沒有對你有這些行徑吧，如果有三項以上，那恭喜你後續還有譜囉！



話題一個接著一個開

男人對沒興趣的對象，話絕對不會多去哪裡，如果你們總是有聊不完的事情，而且總是他開啟新話題，那就代表他很想再多多瞭解你。

怎樣知道男生對你有好感？其實他做這些行為、舉動已經悄悄告訴你！（點擊放大閱讀）▼▼▼

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當你提到其他異性會明顯表現在意

男人是半點醋都喝不得的，如果你提到友好的異性或者最近有人追，甚至是前任的回憶，都會一秒讓他在意到不行，所以可能會突然對這話題興趣缺缺而表現冷淡，或者瘋狂追問，這都是對你有意思的舉動哦！

總是會想一些小驚喜給你

無論是在下次約會的時候帶個小禮物給你，或者精心安排行程，甚至簡單到只是順路帶杯咖啡給你。當一個男人特別準備這些小驚喜的前置作業，都是因為對你有好感。

你隨口說的事情他都記得

如果是不重要的事情，男人肯定會直接從記憶中過濾，但他卻特別記得，哪怕多微不足道，那肯定就是因為你在他心裡，有了舉足輕重的分量。

你說什麼做什麼都好

這種好不是那種「隨便都好」的好，而是不管你做什麼、說什麼，他都贊成、都支持你，或許你會覺得這樣有種順著毛摸的沒個性，可是如果不是對你有好感，他根本不會看待一件事情如此不中立。

很喜歡說「下次」

在和你相處的每一次，他都預約了下次，下次去哪、下次吃什麼、下次給你什麼東西，就是因為他想要有好多下次能和你相處的機會，如果對你沒意思，何必再給自己下次的麻煩呢？

稱讚你像是不用錢似的

若不是情人眼裡出西施，怎麼會從你的打扮到行為，都覺得好看又可愛，一般的男人要說討好的話不容易，能說的就是把你稱讚到不行，這就是他喜歡你的最大誠意。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】