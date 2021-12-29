單身者尋尋覓覓遇不到「對的人」？兩種戀愛態度註定導致戀情失敗

你知道嗎？絕對不會成功的戀愛，從「開始」就可以明白了⋯⋯



剛開始要走進愛情的人，每對戀人都有一張快樂的臉。為什麼愛情剛開始萌芽的時候，感覺總是最甜美的？為什麼愛到後來常會令人倦怠、甚至讓有些人想逃亡？能夠「始終如一」的人真的不多，即便是決定為愛犧牲奉獻一生的人，都會像翻山越嶺一樣，走過一些高低起伏的曲線——或許從這段愛情的剛開始，你就能稍微瞥得你的愛情後路。以下這兩種談戀愛的開端，便是這段親密關係有可能走向「破局」的徵兆。

相關閱讀：這5種女生最容易單身！好相處、以結婚為前提拍拖反而更難脫單？（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 11

第一種：因為虛榮心與寂寞而開始的戀愛

為了排解寂寞而「戀愛」，是很悲傷的。一個人回家、一個人逛街，再一個人上班——這些「一個人」的時間總讓你感到有些寂寞嗎？這時或許你就會想：是不是因為生活中少了一個伴呢？很多人談戀愛都不是因為真的遇到了喜歡的對象，而是在排遣寂寞罷了。當這些人一旦開始為了「避免孤獨」而談戀愛，後續各種悲劇就馬上會接踵而來——

隨意找了個人在一起，進入親密關係後才察覺對方很不好。為了填補寂寞，卻花了更多的代價；沒有感情基礎，憑著一時的孤獨與寂寞而進入關係，事後才後悔不已，因為雙方合不合，最後總會見真章。

那虛榮心呢？在愛情裡，「虛榮」必須要被人忌諱。有的人談戀愛的初衷就是為了虛榮。因為對方的外表、對方的談吐、對方的財產、對方的職業、對方的成就、對方的才華——而誤以為自己愛上了那個人，這其實是相當危險的。愛情可不是一場「作給誰看」的實境秀，而是兩個人的歲月靜好呀。

第二種：以「條件交換」為前提的戀愛

在這個生活節奏快速而浮動的社會，曠男怨女們找對象的心理也產生了變化。在踏入親密關係之前，某些人首先會提出一些硬性的要求，比如身高、年齡、學經歷、收入、房地產等⋯⋯只要對方符合這些要求後，才願意會與對方交往，然後再決定是否要交往。要是不符合，談了也是白談，還浪費大把時間，倒不如先搞清楚對方的具體再決定。

但是這些人也會有盲點——他們就是要求過高。要在萍水相逢的過客間遇到合適的人本來就不容易，就算遇到條件符合要求的人，兩人能不能走到一起，也是一個巨大的問號。條件相當的人，三觀並不定都一致，審美觀也可能不同。這個時候，又該怎麼辦呢？

兩人物質條件符合，但沒有共同語言，硬走到一起會幸福嗎？即便已經是交往中的情侶，他人也看得出來不過是表面上的交往而已。

相關閱讀：【12星座】成日被人飛唔係冇原因 白羊雙魚一發脾氣就講分手（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 8

珍視自己、喜歡自己是首要任務

如果你有自信，就能在親密關係中更加自在、更怡然自得。對你來說，完美的伴侶應該是什麼樣子呢？體貼溫柔，能夠照顧你，幽默又有自信？還是身材健壯、外表帥氣，高大讓人有面子？其實這樣的問題沒有標準答案，你的需求也可能隨著時間不斷改變。

當你習慣忍辱負重、隱藏自己，他們愛上的只是戴上面具的你，你的屈讓可以給對方征服感與成就感，但是當你偶爾吐露一點自己真實的想法，看似圓滿的關係就會很快破碎。只要你有一點疑惑，讓你無法享受戀愛、享受跟他的相處，你就可以確信，對方絕對不是那個「對的人」。當對的人出現，你就會充分的感受到愛，不再需要忍受什麼或擔憂什麼；只會讓你義無反顧、毫無猶豫的想要和他在一起。

現在因為沒有戀人而感到寂寞的人，或者執著對方的物質條件的朋友們，請記得——先培養「悅納自己」的心態，讓自己一個人也能活得很好。這點比擔心日後沒有愛人來得更重要。

愛情，原本就是從各自散發出閃耀動人的自我特色光芒中所孕育出來的產物；把原本就很棒的兩個人變得更好，或是因為雙方結合而激盪出更完美的生活，一起將彼此推向幸福園地⋯⋯

相關閱讀：撒嬌也分高低手 4個訣竅添男生自信 甘拜你石榴裙下（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 10

相關閱讀：兩性相處｜戀愛萌芽要小心五大地雷：約會玩電話、對外人不禮貌？（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 6

【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】