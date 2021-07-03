情侶相處｜無條件付出的愛情絕不長久　3個方法回歸平等關係

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「聖母病」，指的是那些對別人的過分行為有著無限容忍和寬容心的人。在親密關係當中，他們的特點是不管對方是否值得他們去愛，他們都會任由對方予取予求，卻不要求回報。

你知道嗎？有聖母病的人，在愛情中其實難以幸福。

瘋狂付出的「聖母病」

自帶聖母光環的人，總是以「付出」作為手段，假設伴侶是個夜夜笙歌、經常往外跑、讓人沒安全感的人，「聖母」還是會一昧包容與容忍，相信對方總有一天會醒悟、體悟。表面上看似充滿了犧牲和奉獻，處處都為別人好——實際上，這是他們自己內心十分缺愛導致的，他們想藉由付出來索取愛。所以，如果你沒有達到「聖母」的期望，他們會不管你是否需要，更加倍地對你好，然後「逼」你去愛他們。

在他們的價值觀裡只有付出，才有幸福。

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「無條件的愛」，其實不會長久

根據「yourtango」、「psychologytoday」網站的報導，人際關係顧問兼演說家Rhoberta Shaler這麼表示：

毫無條件的愛是神話，或者說，是親密關係中的致命陷阱……人們誤用了Unconditional Love（無條件的愛）一詞，我們在愛情中付出的一切當然都是有條件、有目的，我們渴望獲得對方的尊重、關懷和愛，如果對方一直無法給出相對的回應，那這段關係是不健康的。
Rhoberta Shaler

或許你會覺得這樣很神聖、很美好，甚至還會想問「無條件的愛為什麼危險」？最大的原因就是，它會造成 「關係中的不對等」。我們都知道，無論是友情、親情還是愛情，雙方都能對等、平衡、彼此付出，這樣才是一種舒服而自在的關係。你們是否同等尊重、包容，相互扶持呢？假設若親密關係中有一方為「聖母病」，可能就達不到這一點了。

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拿回自尊，停止卑微付出的 3 個方法

若你是個慣於付出的人，那你會愛得很辛苦。事實上，你的「不求回報」就是暗示對方不必太在乎你。若你想斬斷這個無望的輪迴，讓自己在親密關係中獲得快樂，那你就必須做出以下這三種改變！（點擊放大閱讀）▼▼▼

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【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】

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