戀愛相處｜常在伴侶面前演戲？「假性親密關係」出現的特徵

撰文： 方格子 最後更新日期： 2021-02-25 09:01

親密關係是一種特殊的感情互動狀態，在這樣奇妙的心理互動過程中，有時會讓人感到黏膩靠近；亦有時會讓人感到寂寞、孤單。其實，在親密關係中，往往都帶著過去原生家庭的影子。這些過去的原生家庭經驗，培養了一個人如何「愛」一個人，或是一個人如何被「愛」。在原生家庭經驗中，它不知不覺為了我們塑造了一套戀愛劇本，倘若，這個劇本架構完善且內容良好，我們便能開開心地扮演著心中理想的白馬王子，或是美麗的公主，共築幸福。然而，現實上，卻往往並不是如此。

在關係中，我們發現，有一常見的伴侶型態，常有一位是擔任表演者（付出者），另一位則扮演觀眾（被付出者）。這樣的關係型態往往不太健康；而是雙方為了維持親密關係，避免關係破裂及逃避關係中的焦慮，而形成的假性親密關係。

通常表演者與觀眾，會配合的天衣無縫。表演者演的越賣力，觀眾就會越配合，例如：一位男性在親密關係中，展現了無比的付出，他會隨時注意另一半的健康與行蹤，常為另一伴打理行程、給予生涯建議、告訴許多專業與生活上的知識，他相信，這是愛的一種方式；而他的伴侶呢，則認為表現得乖巧、順服於另一半，就是一種愛，所以不斷接收另一方的好意。

殊不知，在這樣關係的互動，驅動的動力卻是來自於擔心關係毀壞的焦慮（男方因為害怕失去關係，所以拼命付出；女方擔心不被愛，所以拼命順服）。長久下來，因未能說出彼此的真實需求，這樣的關係會讓人感到疲憊、無力、甚而感到孤寂。

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在假性親密這本書中，認為在童年時期，兒童會因為照顧者的期待；或是照顧能力不足…等等因素，來配合照顧者，具常見六種因應方式（六種劇本）：

1. 乖(Good)：孩子以為「乖到足夠」，照顧者就能以孩子想要的方式回應他。 2. 正確(Right)：孩子被迫要「正確」，他會按照顧者的願望，來獲得照顧者的愛。 3. 不在場(Absent)：孩子相信，藉由不打擾人，照顧者會比較好過，照顧者也會比較愛自己。 4. 搞笑(Funny)：刻意扮演娛樂者角色，來獲取關注，及照顧者的愛。 5. 緊張(Tense)：處在無意識的高焦慮狀態，反過來照顧，照顧者。 6. 聰明(Smart)：為確保得到關注與愛，快速成為早熟的小大人，而否認自身感覺；成人後常會用理智畫阻礙對情感的認知。

這些孩子，在長大成人後，若未經察覺，很有可能仍使用著與童年相同的劇本，不斷地在親密關係裏，以各種方式獲取關注，迴避關係的焦慮，並隱藏自己的需求。

然而，這些慣性持久地出演，終究會耗盡在親密關係的能量。

或許，你可以試著觀察看看，你在親密關係裏，是否有相同重複的劇本，一直浮現呢？而這個演出給你所帶來的不是愛，而是恐懼、焦慮。

可以的話，試著與你的另一半討論這些重複的劇本，如何修正彼此的互動，使彼此在關係中都能獲得滿足吧。

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【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：吳景濱，原文：你在戀愛中會演戲嗎？親密關係中常出現的型態：表演者、觀眾】