脫單攻略｜10大讓男生反感舉動：不斷上載story　常打機都扣分？

交友App｜有交友軟件近月進行了調查，發現「在擇偶條件中，男生原來十分注重女生的牙齒與清新口氣，除了外表特質外，有哪些舉動會令約會對象扣分？成功出Pool前，不妨檢視下自己有沒有以下行為。



甚麼會令約會對象最扣分？（《柔美的細胞小將》劇照）

最讓約會對象扣分的舉動：咬指甲、口臭、大聲咀嚼

常說「你的樣子如何，你的日子也必如何」，但在現實生活中，其實並非那麼重要，反而得體、整潔，懂得打扮，其實會令男生加分。相反，個人的衛生儀容是最容易被扣分的環節，咬指甲、在公眾場合剪指甲、過長的鼻毛及大聲咀嚼都足夠令戀情未萌芽便凋謝。

半數的受訪者表示會因為約會對象太凌亂而拒絕對方。此外，超過九成交往中的人亦認為整潔度是選擇長期伴侶的重要條件。悅耳的聲音也是其中一個考慮，香港單身族認為常不滿抱怨，最令人難以忍受，說話太大聲也大大扣分。

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研究也發現，26-39歲的受訪對象更會因為伴侶不懂做飯而嚴重扣分，比起40-65歲的高出50%，而且男生比較着重女生對「家」的價值觀，如「與家人關係欠佳」、「不會協助家務」、「父母不喜歡對方」都是影響因素。

健身房自拍及過多手機短信會令對方感到煩躁。（sammkoling@instagram）

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