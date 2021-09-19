交友APP｜網路交友的10招出pool必殺技　尋覓愛侶也別忘帶眼識人

即使網路交友已盛行多年，尤其在美國，幾乎每個人都用過或是手機中有著好幾個交友 APP（dating app），但在香港大家還是帶點偏見和疑慮，很多女生想隱瞞自己使用交友APP的事實、男生覺得是走投無路才去使用交友 App。



不管你想不想讓別人知道你試著想從網路交友中脫單，默默看下去這篇文章，希望你能在這個網路交友的領域中更得心應手。

1. 選擇適合你的交友服務

交友 App 不勝枚舉，有外國進口的 OkCupid、Tinder、Coffee Meet Bagel，也有中文介面的 AiMM、Pairs 派愛族，要如何選擇適合自己的交友 App 呢？一種作法是你每個都下載看看，試試看哪一個最適合你，包括語言、使用順手度、上面的社群年齡風格、性別取向等等。當然你也可以參考網友親身試過某些App後所寫的交友管道大評比。

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2. 第一張照片決定了yes or no

選張清晰、完整、真實（但好看）、能代表你的照片再重要不過了，試想你在 App 上看到一張風景照，你會想要點進去了解這個人嗎？或是一張模糊到不行的照片？或是一張美肌亮到看不出來這個人到底是真人和假人的？

簡單的說就是要在這張照片中展現最好看的你，但又不會跟本人落差太大，（期待落差太大，反而是大扣分）。

3. 第二三四張照片也具有決定勝負的地位

照片不要只放一張，第一張讓人可以清晰的看到你長什麼樣子，之後的照片請展現你的個性、興趣、專長、風格等等，例如喜歡滑雪的放滑雪照片、喜歡旅行的放旅行照、喜歡狗的放和狗的合照。另外，數據統計發現女生對於男生和動物或小孩的合照特別有好感。參考選照片的哲學，選幾張棒棒的照片吧！

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4. 自我介紹別含糊帶過

自我介紹的撰寫對很多人大概是一個非常痛苦的過程，想說「我用個app還要花這個多時間寫文章，累不累啊我！」

但想想，花一個小時好好寫個自我介紹而能夠遇到人生的另一半，有多值得？前提是你要相信，一定有機會可以從這裡遇到生活中的伴侶。

有幾個寫自我介紹的改變提供給大家：

我喜歡旅行改成我喜歡「怎樣的」旅行，曾經去過「哪些國家」，其中「某國家」是我最喜歡的，因為「什麼原因」

我喜歡狗改成——我是一個愛狗人，家裡有一隻「什麼狗」，（放跟狗的照片），假日的時候會帶狗狗去「哪裡」玩或散步。

我的職業是老師改成——我是一名「什麼科」老師，在工作中感到最有成就感的是「......」，曾經有次遇到「某個經驗」讓我更確定自己非常適合這個工作。

我的個性很慢熱改成——我是一個比較慢熱的人，但只要聊到「某件事」或做「什麼事」，我就會變得比較健談。

這樣有看出來一點邏輯了嗎？用更多的描述和故事讓對方更了解你。但千萬記得，不管怎麼潤飾，真誠和誠實永遠是最重要的事，善意的謊言並不會讓你得到真心人。

5. 第一封訊息決定生死

老實說，就算在這個時代，大部分還是要由男生主動出擊，女生的信箱通常都有滿滿的訊息，光篩選這些就夠了，不需要主動發出第一個訊息，但這秘訣男女皆適用。請記得一個簡單的訊息結構：

簡單自我介紹＋對對方有興趣的是什麼（誇獎對方）＋一個根據對方自我介紹中提出的問題。

罐頭訊息、Hi！、妳好漂亮、能聊聊嗎、想跟你做朋友…這類訊息真的不討喜，只會讓人覺得你在亂槍打鳥，請不要再傳了。

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6. 清楚知道自己的「致命傷」

配對成功後，通常就會進入開始聊天的階段，聊天的過程中好好的了解對方，如果對方有你完全不能接受的事情，那就別繼續下去了，例如你是素食主義者，完全不能接受對方吃肉；你家有寵物而對方超怕動物；你完全不能接受對方抽菸......這類的，就別浪費時間了。

7. 別在一開始就全身心靈投入

網路交友有一個缺點是你看到的是對方主動「打造」出來的形象，而網路上的一切都有可能是假的，他的職業、背景、甚至種族、照片。我在每篇文章都提到，安全永遠是最重要的，其實不只有女生會被騙，男生被利用感情詐騙的也不少，所以眼睛放亮，對方有任何不對勁的時候馬上警覺。

該警覺的事情有幾種：

雙方想要的不同：例如發現他想要的是性關係，而你想要的是正式的交往。

金錢詐騙：例如聊一陣子之後開始會有一件重大事情發生，跟錢有關。

感情詐騙：對方時常消失、從來沒看過他的身分證、避不談家庭狀況，也許已經有家室。

說法變來變去、無法提出證據：任何一開始的謊言都會影響未來的交往關係。例如朋友遇過一個女生，說是美國德州人，傳來語音卻帶著奇怪的口音，也沒有任何當地的照片，經我們一說，朋友才覺得疑點重重。

8. 幸福也許只是一晃眼

一開始別設限太多，除了前面提到你的「致命傷」以外，給不一樣類型的對象一些機會，也許他並不是你第一眼就會喜歡的對象，但他的興趣和價值觀可能跟你很合，或是見面後發現他的幽默感超級吸引你等等。所以如果覺得對方還不錯，可能只是不太喜歡他的某件紅色毛衣這種，再給他一次機會吧！

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9. 別糾結在已成破局的對象

這時必須提一句老話「天涯何處無芳草」，古代的芳草更難找，因為隔壁村可能要走個三天，但現在網路發達，如果發現這人已經沒辦法繼續下去了，可能是他有你完全不能接受的點、或是他忽然變得超級冷淡、或是你們有了幾次很糟糕的約會、或是配對後發現完全聊不來......

都沒關係！別氣餒，從一次次中失敗中學習，下一個一定會更適合你！

10. 見面吧

最後我想說，別聊天太久，趕快見面吧！聊天太久容易深陷在自己腦補的美好戀情，也許一見面就完全幻想破滅，見面後的一切才是更接近真實的。

也許看完這篇文章的你正在默默的下載交友 App、設定帳號，能踏出第一步非常好，但我更希望的還是所有人都把這當作正常而健康的交友環境，用正向的態度去看待這件事，更重要的，找到那個能夠與你攜手建立穩定關係的他／她。

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【本文獲「正向戀愛學」授權轉載。】