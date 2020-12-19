交友APP 10大攻略｜2類照片增好感忌性感修圖　這開場白注定失敗

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交友APP｜新冠肺炎肆虐，大家獨留在家中，身邊不少單身的朋友開始加入玩交友APP的行列，但原來玩交友APP也有一些小技巧或潛規則，如果學懂了助你事半功倍。

在疫症下，單身的你有在玩交友APP嗎？（《春夜》劇照）

在疫症下香港人使用交友APP大增　如何能配對成功？

擁有逾20萬用家的香港交友APP「Sparky」，早前便分享了一些數據，發現2020年1月至今，使用APP的人數急增3倍，平均使用量比疫症前增加80%，同時對話次數更有4倍的增長，加上天氣寒冷，節日來臨，都是讓人想談戀愛的原因。

然而，多人使用APP，並不代表成功率便會提升，想在云云之中，找到適合的另一半，懂得如何展示自己是非常重要，不是要你賣弄性感、扮風趣幽默，問問自己，第一步選照片，你有選對嗎？

▼▼▼原來第一句這樣說注定「未開始就結束」，按圖即看10大交友APP小攻略▼▼▼

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