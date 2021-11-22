交友App使用攻略｜理智派的高效擇偶Tips　1秒分辨他想長揸或短炒

不同的媒介都只是交友的工具之一，找到最適合自己的方式才是最有效率的。



而對我來說，最有效率的就是使用交友軟體，因為我很明確的知道自己想要認識什麼樣的對象，可以運用交友軟體的設計機制快速篩選掉不可能的對象、以及快速判斷對方是否適合長期發展，因此這篇「 交友軟體使用攻略 」會介紹我自己在交友軟體上的使用方法，並不一定適合每一個人。

如果你認為自己具有以下特質：

1. 理智派擇偶，不容易暈船，比較不會一切「看感覺」

2. 明確知道自己適合什麼樣的對象，並不一味追求高富帥

3. 能夠快刀斬亂麻，不會優柔寡斷、難以抉擇

4. 在一段感情發展不了或結束後，不太會質疑自己是不是不夠好

那麼我很建議你可以試試看跟我一樣的方式，高效率的尋找你的另一半。

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設定配對的 Must Have

你需要明確的知道對你來說什麼是必要條件、什麼是可以加分條件。

舉例來說，你可以接受對方的年紀正負三歲，但這時如果這個人比你大四歲，你可以接受嗎？大部分人都會說可以，那大十歲呢？或小八歲呢？這時可能就會覺得不能接受了。

“你要設定的配對條件是排除「你接受不了的條件」，而不是定義「你想要的條件」。”

意思就是說，如果你認為最好是大三歲以內，但10歲以內都可以接受，11歲就真的不行，那你的配對對象就要設定大10歲，而不是大三歲。

如果你「希望」對方的宗教信仰是基督徒，但天主教徒或相信者也可以，那你就不能只勾選基督徒，而是以上都要勾。那如果你堅信只有基督徒可以，那當然是只勾選基督徒就好。

以此類推，年紀、身高、種族、信仰、政治傾向等等都可以可以去做判斷。

接著，開始定義比較質化的必要條件，有什麼項目是你認為對方一定要具備的，和對方具備最好的，以及背後的原因與動機是什麼，如果你能釐清自己會這樣設定的原因，也許當對方沒有這項條件時，也許他仍然可以是選擇之一。

例如，我自己對於對象有一個首要條件就是「有在國外獨立生活的經驗」，原因是這樣的男生比較能獨立處理事情、勇於追求夢想、願意踏出舒適圈，而這些特質是我所欣賞的。你也需要思考看看自己是否有這樣必要的條件，必要條件最好不要超過三條，只是讓你快速的過濾掉完全不需要花時間和精力的人。

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外表是第一印象，但並非最重要

交友軟體上第一眼就是看照片，我建議把人的外表分為「完全不能接受」、「可以認識看看」、「我的菜」，之前在給不是我的菜一個機會文章中也有提到，外表這件事（尤其又是只有照片）很難評斷一個人實際給你的感覺和個性，除了「完全不能接受」的長相，建議可以把外表和必要條件綜合評估再決定是否要左滑。

看照片更重要的是看他怎麼拍這張照片、環境在哪裡、選擇了什麼樣的照片（因為這些選擇都代表了他想要如何的呈現自己），他的肢體或表情看起來是一個什麼樣個性的人，害羞、自信、驕傲、自戀、有個性、溫暖、獨來獨往…. 還有他的生活型態、興趣、去的地方，跟你有沒有產生共鳴，這些才是比五官是你的菜來得更重要的觀察。

初認識聊天要確認的三件事

1. 他想要的感情是否與你相同

2. 他在自介上寫的是否為真實

3. 你們聊不聊得來

談感情的目標

你如果想要的是一段長期關係，而對方只是想要短暫的夏日戀情，那就不需要浪費時間在對方身上，不要想著自己有可能會改變對方，如果你一開始就這樣想，那麼最後通常受傷的都會是你。目標和能不能達成是兩回事，但至少一開始雙方要有這樣的共識。

你會問：「那我要怎麼知道對方到底是想要認真談、還是玩玩呢？」

在國外的交友軟體上，基本上一開始問對方使用交友軟體的動機是很普遍的，我個人是認為在香港也可以直問無妨，但如果害羞不想這麼直接，可以旁敲側擊的從時事聊到感情觀、觀察對方聊天的動機和積極度，如果他有心想要找一段認真長期的關係，那通常會比較積極的想要認識你這個人、花時間和精力和你聊天，一般一開始也不會聊一些情色的話題。

騙子探測器

如果他在自介上說謊，那有很大的比例他講的話很多都是欺騙，從自介中去找蛛絲馬跡，抱持著懷疑的精神，不要馬上就被他的甜言蜜語收買，尤其是那種完美的男人。例如他說他住在德州，那當下德州的天氣、時間、新聞，他應該馬上可以知道，如果他答不出來再用一些理由推託，那肯定有鬼。

還有一種很明顯的詐騙集團就是跟你「談錢」，一開始就要聊投資理財、聊財產積蓄身家，這種也是有點問題。

話不投機半句多

不管他長得再帥、條件再好，聊不來或講話方式讓妳感到不舒服，那麼就是白搭，快速結束對話，滑下一個才是上策。聊得來通常源自於你們有共同興趣、共通點、一樣的笑點、在乎類似的事件（時事、世界大事、生活小事），不一定要兩人興趣一樣、背景一樣才能聊得來，即使對時事有相同的看法，也能覺得聊得很開心。

如果你感覺到，跟對方聊天是一個負擔，那這絕對是警訊。

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三次約會機會

若你們聊得來，感覺也不錯，就可以約出來見面，謹記見面前一切都是假的，所以能盡快約在安全的地方見面就勇敢的踏出這一步吧！沒有人說一定要聊天聊兩週或三個月見面才是好的，趕快見面約會，你才能知道自己要不要繼續投入時間和感情。

如果第一次見面沒有怦然心動的感覺，仍然是一場愉快的聚會，那麼請再給對方兩次邀約的機會，因為很多時候第一次不喜歡、不代表永遠都不喜歡，像我自己就不是會對對方一見鐘情的個性，通常要因為對方做了某些事、展現了某個特質，才會讓我欣賞有好感。

但當然，如果在第一、第二次約會，對方就讓你感到很不舒服、毫無好感，跟這個人絕對不可能，那麼就不用浪費時間了，禮貌的謝謝不聯絡就好。

感情試用期

相信工作過的人都有經歷過試用期，這段時間是員工和公司、主管觀察彼此是否合適、是否符合彼此期待的一段時間，通常被定為三個月。感情的試用期長短則因人而異，我認為約會三次後又繼續見面，不論是否有明確定義雙方為男女朋友，基本上就已經進入了試用期的階段。

這段時間你需要觀察的是以下幾點有沒有符合你的期待：

1. 除了必要條件符合，其他加分項是否能總計到你的「理想」

2. 家庭背景、日常習慣、品格教養、價值觀、用錢方式… 等等

3. 在關係中的溝通方式、頻率，面對問題的處理態度

4. 對方的缺點是你能接受的嗎

5. 性生活的契合度（如果沒有宗教或其他考量，而且心智也已成熟）

有些人會定義為「磨合期」，但我認為一開始其實不需要磨合，因為試用期通常都會表現最好版本的自己（沒有人一開始就擺爛吧），如果連這段時間你都有很多的不滿，那未來肯定不會更好，只會更差，該放生就放生吧！

不要覺得殘忍，因為對方同時也在觀察你。

英文中有句話叫做 Love conquers all. （愛可以征服一切），我認為這句話只對了一半，適用於某些已經感情穩定且認定彼此是終身伴侶。在交往的初期，彼此的不適合只會一直消磨掉愛，而不會更愛。

理智派的我認為用心愛一個適合的人，比和很愛的人磨合，人生會更輕鬆自在。

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【本文獲「正向戀愛學」授權轉載。】