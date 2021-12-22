單身者無罪！壞愛情可能對人有害　注意10個戀愛為人生帶來的危機

擁有一段感情和浪漫的愛情對一個人來說是非常危險的？

處在戀愛或感情關係中會讓你更快樂？社會環境和電影可能讓很多人信這一點，但也有研究表明並非如此，而且得到心理學家的支持。文：Paloma González、Daniel Hsu和Jimmy Mo（GQ Taiwan）



在培育15位諾貝爾獎的以色希伯來大學任教的社會學家Elyakim Kislev，多年來進行研究後發現單身其實挺不錯的，而他的成果與心得使他完成了新書《快樂單身：接受與慶祝你的單身生活》，書中，他認為單身的好處比這個世界相信的還多很多，就算是一輩子單身，都能感受到幸福和滿足。

好的戀愛會帶來正面人生，而壞的愛情會帶來10人生危機！（點圖放大閱讀）：

+ 28

傳統社會中，單身很容易被貼上類似「不成熟」和「反社會」標籤，相對的，單身的人若是開始擁有一段感情關係，讓人覺得好像得到某種價值的提升，然後被祝福永浴愛河。但是 Kislev 教授表示，隨著社會變遷發展，單身不應該再被污名化。這樣的想法，也得到很多當代心理學家的認同，甚至美國心理學權威與完成數本自我成長著作的 Leon F. Seltzer 博士認為，很多情況下，擁有一段感情和浪漫的愛情對一個人來說是非常危險的，特別是談到心裡健康層面。

「浪漫的愛情常常是人們擁有的最激動人心經歷，還有甚麼比這更令人興奮、更有回報呢，至少對腦內啡的分泌是如此，」Seltzer博士表示：「儘管如此，許多危險都與令人興奮的愛情有關。它往往以失望、痛苦、遺憾或最壞的情況下的絕望而告終。」

1. 認知方式被改變

俗語到愛情使人發暈，不是無的放矢。浪漫的愛情可以會改變你對事情的認知，導致認知與行為間的不協調，也就是你看事情開始看得不夠透徹，很容易忽略某些事情，而常常被忽視的地方卻很可能是重要的。

2. 愛是盲目的，又是聾的

戀愛的感覺，或者是我們常說的墜入愛河，不僅會妨礙你看清事物，還會妨礙你傾聽他人的警告和意見（善意的）。局外人可能會看到你沒有注意到的危險信號，但你不會想聽他們說了甚麼，更無法接受他們說的。

3. 失去邏輯思考

這是非自願和不可避免的，你無法對發生在自我身上的事情進行邏輯和客觀的思考時，會模糊你的直覺與對事情採取正確反應的能力，你的理性思考能力被愛蒙蔽了。

4. 壓力和焦慮增加

戀愛中並想要給對方留下深刻印象，會增加神經緊繃、焦慮和擔憂，這可能會非常有壓力，而且我們已經知道壓力絕對不利於身心健康。

5. 自我貶低的潛在性

很多人會在戀愛中失去自信，特別是擔心自己不夠好，或是害怕向對方展示自己真實的一面會得到負面觀感，這也會增加了壓力，因為隨著關係的發展，所有你害怕的自我秘密都很可能像過年的鞭炮，一連串爆出來。

相關閱讀：這5種女生最容易單身！好相處、以結婚為前提拍拖反而更難脫單？（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 11

6. 缺乏信任能力

信任對方是兩人建立關係與維持親密關係不可缺少的，但是信任有信任的風險，強迫自己去太快或做一大堆事去強化信任關係，反而極有可能最終受到傷害、失望或背叛。

7. 變得玩世不恭

每當一段關係最終以糟糕的結果了結時，人都會變得更加憤世嫉俗和冷漠，也就是愛情關係裡面常常提到的自我保護。這可以保護你免受未來問題的影響，但你應該知道，有研究表明，這種偽裝的背後其實代表著多疑的態度，這會縮短壽命並降低整體的幸福水平。此外，它使信任那些值得信任的人變得更加困難。

8. 忽略了自己的心理健康

很多時候感情是需要互相妥協的，專家更會這麼說，也就是為了對方而犧牲或放棄一些你喜歡的事情，但萬一你碰到個是沒有安全感或控制狂的情人，會導致你為了對方做徹底的改變，把喜歡的一切都放在一邊，長期下來會讓你感到不滿意，進而會產生怨恨。過分擔心對方而忘記自己的需求和其它責任，可能會導致失去朋友、工作，甚至家人的關係。

9. 失望和痛苦

情人眼裡出西施，中外皆準，當你在完全了解一個人之前就把他們形像美化與理想化（一段戀情的早期階段不都是如此嗎？），就可能發生母豬賽貂蟬這種悲劇。等激情過後，這意味著你會面臨看清現實的沉重打擊，雖然它並不總是消極的，但可能會導致一些情緒上的痛苦。婚姻就是墳墓，對很多人來說是真的，因為結了婚後甚麼不該暴露的骯髒本性，也就沒需要保留了。

10. 缺乏睡眠

好吧，這不一定與人完全有關，而是與壓力、擔心的問題有關，這些問題會讓您整夜在床上輾轉反側，卻無法關閉大腦。睡眠不足會產生各種負面後果，所以人們常說情場得意、事業失利，或者是許成功人士常常處在單身狀況，不是沒有道理的。

【相關圖輯】十二星座愛情｜邊個星座同你最唔夾？天蠍配山羊盞互相折磨收場（點圖放大閱讀）：

+ 49

【相關圖輯】了解交友App的7種使用者心態 尋找對象時能有所釐清！（點圖放大閱讀）：

+ 16

延伸閱讀：

哥不孤單！有一種單身，叫自願單身！

30 歲的單身男人愈來愈難有穩定感情，結果會是悲劇嗎？

【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：單身大好！？心理學家分析「戀愛」帶來的 10 種人生危機】